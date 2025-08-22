Qué fue de la vida de Lola Berthet, la actriz de Los Roldán y Son Amores

Aunque la nueva generación quizás no la tenga tan presente, Lola Berthet fue una de las actrices más queridas de la Argentina durante la década de los 2000. La también profesora de teatro, de 47 años, se ganó al público a través del personaje Rita, que destacaba de manera significativa en la telenovela de Pol-Ka, “Son Amores”.

De acuerdo con la data pertinente, la serie referida se transmitió por el Canal 13 durante el 2002 hasta el 2003 y, fue entonces, cuando el trabajo de Lola Berthet destacó dentro del rubro.

Lola Berthet en la actualidad.

Debido a su excelente desenvolvimiento en ese y otros tantos proyectos que la hicieron ganar experiencia en el mundo actoral, Lola Berthet ganó el Martín Fierro Revelación.

Sin embargo, es preciso señalar que, Lola Berthet antes de recibir tal reconocimiento, trabajó en el “Verano del 98″ y en “Gasoleros”. Igualmente, después la actriz obtuvo muy buenos roles en “Los Roldán”, “Los vecinos en guerra” y “Botineras”.

En sus años de trabajo como actriz, Lola Berthet logró demostrar la versatilidad que proyecta a la hora de interpretar un determinado personaje y, fue justo esa virtud, la que enamoró a los televidentes de aquel entonces.

Lola Berthet como parte de Los Roldán.

A qué se dedica Lola Berthet en la actualidad

Luego de lograr trazar unos tantos objetivos, Lola Berthet se distanció de los medios y focalizó toda su atención en recorrer un camino dentro del cual pudiera disfrutar del arte desde otra perspectiva.

Según transcendió, Lola Berthet desde el 2020 se encarga de dirigir el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, un espacio que promueve de manera integral y cuidadosa los derechos humanos y la identidad de cada cual mediante el arte.

Por si fuera poco, Lola Berthet también se ha involucrado de manera activa en el sindicalismo artístico, ya que fue secretaria general de la Asociación Argentina de Actores y, desde su lugar, defendió incansablemente a sus colegas.

Lola Berthet sumergida en la actuación desde su adolescencia.

No obstante, Lola Berthet además se relacionó con la radio y la docencia, para educar, conforme a su experiencia, a las nuevas generaciones que hoy se revelan en la pantalla chica.

Aunque la prioridad de Lola Berthet es generar conciencia y un verdadero cambio social, la actriz no le ha dado la espalda a ciertos proyectos actorales como “El Secretario” y “El Apego”, en los que participó con entusiasmo.