Qué es la Puericultura, disciplina elegida por Dalma Maradona, Darío Barassi y Julieta Nair Calvo para sus bebés

El pasado 24 de julio Dalma Maradona dio a luz a Azul, su segunda hija fruto de su amor con Andrés Caldarelli, con quien comparte a su primogénita, Roma. Días después compartió con sus seguidores algunas intimidades sobre el parto, pero lo que más llamó la atención fue su experiencia con la lactancia.

“Mi primera lactancia no fue buena… ¡De hecho no fue!”, lamentó en un sentido posteo de Instagram tras el necimiento de su pequeña y detalló que durante su segundo embarazo decidió recurrir a una puericultora que la ayudó a derribar sus miedos y superar todas las trabas a la hora de amamantar a su bebé.

Dalma Maradona no es la única que recurrió a esta técnica para la alimentación de sus hijos. A ella se le suman figuras como Darío Barassi, quien se convirtió en padre por segunda vez de Inés, Julieta Nair Calvo, y la pareja de Stephanie Demner y Guido Pella. Todos ellos fueron atendidos por la puericultora y psicóloga social Paola de los Santos quien habló con Vía País y reveló de qué se trata esta tendencia.

Dalma Maradona y su puericultora Foto: Instagram

Vía País: - ¿Qué es la puericultora y cómo ayuda a las mujeres?

Paola de los Santos: - Nos ocupamos de la etapa prenatal acompañándolas e informándolas. Hay demasiada información, pero no necesariamente de la buena que es basada en evidencia científica. Yo atiendo en mi consultorio y de manera virtual en la Argentina y en todo el mundo tratando de acompañarlas para hacer los ajustes necesarios para cuando nazca el bebé o si surge algún problema y las ayudo a regresar al trabajo remunerado fuera de casa. Luego las acompaño en el destete.

Dalma Maradona en el quirófano Foto: Instagram/dalmaradona

VP: - ¿Cuánto dura el proceso?

PS: - Va a durar lo que cada mujer decide que dure. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de amamantar de manera exclusiva hasta los seis meses de vida del bebé o de la beba solo leche humana y después continuar con la lactancia materna junto con la alimentación complementaria oportuna. Hasta el año la leche humana es el alimento principal, por eso la recomendación es amamantar hasta los dos años o más. La lactancia es una función biológica que tenemos las mujeres, pero no es una obligación. Por ende la lactancia va a durar lo que la mujer decida que dure.

VP: - ¿Cuáles son los mitos que giran sobre la lactancia?

PS: - No son siempre felices las historias de la lactancia, está todo muy romantizado lo que es el parto, la maternidad, la lactancia, y no es tan color de rosas. Atiendo un montón de situaciones muy problemáticas y dolorosas y tristes. Hay que tener un poco más de foco sobre las mujeres y su salud mental, porque impacta muchísimo el hecho de tener el deseo de amamantar y no poder hacerlo.

Julieta Nair Calvo, Guido Pella y Stephanie Demner con la puericultora Paola de los Santos Foto: Instagram

VP: - ¿Cuáles son las dudas que surgen en tu consultorio?

PS: - La lactancia está atravesada por la cuestión de género. Las primeras preocupaciones son ‘¿voy a tener leche?’, ¿Mi leche va a servir?’, ‘¿El bebé se va a quedar con hambre con mi leche?’, ‘¿Tendrá sufienciete grasa mi leche?’. Se resume en una duda sistemática sembrada sobre las capacidades de las mujeres y si una mujer decide ser madre y decide amamantar, las dudas sobre sus capacidades se potencian. Ninguna mujer es la medida de la otra. Es entre nosotras, nos tenemos.

VP: - Dalma Maradona recurrió a vos después de una primera experiencia fallida con la lactancia, ¿la pudiste ayudar a partir del nacimiento de Azul?

PS: - Dalma es un amor. En general, cuando las primeras lactancias no son lo que las mujeres hubiesen deseado, en mi clínica diaria, por lo que veo todos los días en mis consultas, las segundas lactancias funcionan. Cuando la primera no funcionó, medio como que les queda ahí ese dolor y buscan ayuda durante el embarazo, rápido. Entonces la mujer ya sabe que está acompañada y termina funcionando siempre mejor que la primera. Toda lactancia empieza desde cero porque, de movida sos una mujer distinta y con otro bebé y otra bebita porque los bebés no son sujetos pasivos, también están ahí haciendo de los suyo. La lactancia no es solo responsabilidad de la mujer. Hay un bebé o una beba que puede tener sus particularidades.

VP: -¿Cuán accesible en cuanto al costo son las consultas?

PS: - No tanto. Yo tengo mucho trabajo, pero vas a encontrar de todo. Las prepagas no te la cubren, las obras sociales tampoco. Los precios varían un montón.

VP: - ¿Cuál es la función de la persona que no amamanta? Porque en uno de los videos aparece Darío Barassi como dando lección de todo lo aprendido.

PS: - El video no está preparado. Estábamos espontáneamente haciéndolo y Luli nos grabó. Y Darío recordó que si el bebé no quería la otra teta tenía que poner un paño frío. Es muy importante que estén. Siempre sugiero que la pareja esté en la consulta prenatal y definitivamente en la consulta posnatal porque la responsabilidad de la lactancia no tiene que ser solo de la mujer. Si dos personas decidieron reproducirse, las dos personas son responsables de ese nuevo ser que viene en los mismos porcentajes. Lo único que el varón no puede hacer es dar la teta, el resto puede hacer todo. Entonces la función de la pareja es sostener a la mujer que está amamantando: hacer todo.