Qué es de la vida de Viviana Colmenero, la primera mujer en ganar Gran Hermano: cuánto dinero recibió y en qué lo gastó.

A medida que la nueva temporada de Gran Hermano se acerca a su desenlace, los seguidores del reality vuelven a poner la mirada en quienes pasaron por la famosa casa y dejaron una marca imborrable.

Viviana en Gran Hermano.

En 2003, una participante llamó la atención del país al convertirse en la primera mujer en ganar la edición argentina, conquistando al público con su historia personal y su fuerte presencia. Viviana Colmenero se quedó con el premio mayor y, aunque con el tiempo tuvo algunas apariciones mediáticas, muchos aún se preguntan qué hizo finalmente con aquel dinero y de qué manera impactó en su vida todos estos años.

Así usó Viviana Colmenero el premio que ganó en el reality

Viviana Colmenero hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar Gran Hermano en la Argentina. Su participación quedó grabada en la memoria del público, que la adoptó rápidamente como favorita luego de que revelara, dentro de la casa, que ejercía la prostitución para poder mantener a su hijo. Su historia de vida conmovió a la audiencia de la tercera edición y terminó consagrándola campeona. Pasó 124 días dentro del reality y enfrentó tres nominaciones antes de alzarse con la victoria. Tras su salida, se mantuvo un tiempo alejada de los medios, aunque años después logró tener algunas apariciones televisivas antes de decidir retirarse definitivamente.

El premio que obtuvo rondaba los 200 mil pesos argentinos, unos 70 mil dólares al cambio de aquel momento, y lo destinó a dar un giro en su vida. Con ese dinero compró un departamento en Belgrano, donde vivió durante un tiempo, aunque luego debió ponerlo en alquiler para obtener ingresos. Si bien continuó participando en diversas promociones vinculadas al programa, denunció que nunca recibió un pago por ello. Según contó, ella creía que esas acciones estaban incluidas dentro del contrato, hasta que descubrió que a otros exparticipantes sí les habían abonado por esas presencias.

Viviana Colmenero en LAM

En una entrevista con LAM, la exganadora contó cómo vivió aquellos años posteriores a su paso por el reality. “No estaba enojada con el programa, estaba enojada con el medio en general. Sé que soy ingenua, muchas cosas más, que peco de inocente. Sentí que nadie fue capaz de ayudarme, guiarme, orientarme”, expresó con sinceridad.

Después de no haber podido disfrutar plenamente del premio, en 2008 decidió reinventarse: estudió astrología y comenzó a ofrecer consultas en distintos bares. Con el tiempo volvió a cambiar de rumbo y, desde hace varios años, encontró un nuevo espacio laboral en el mundo artesanal, donde se dedica a crear y vender collares y bijouterie hechos por ella misma.

El panelista de GH recordó las viejas ediciones y destrozó a una campeona.

Con los años, Viviana volvió a aparecer en distintos programas de televisión, principalmente para recordar su paso por Gran Hermano o analizar a los participantes de nuevas ediciones. También protagonizó algunas controversias mediáticas y llegó a integrar, en ciertos momentos, el panel de LAM.

Primera mujer en ganar el reality, Colmenero no dudó en transformar su vida a partir del premio obtenido. Hoy está completamente alejada de los medios y encontró una nueva fuente de ingresos en la joyería artesanal, un oficio que mantiene mientras comparte su día a día con sus hijos, Leonel y Ciro.