Pidieron 50 años de prisión para Claudio Contardi en el juicio por abuso a Julieta Prandi

Los abogados que representan a Julieta Prandi en el juicio por abuso sexual contra su exesposo, Claudio Contardi, solicitaron una condena de 50 años de prisión para el empresario. “Es el máximo legal; si hubiéramos podido pedir prisión perpetua, lo habríamos hecho”, declaró uno de los letrados desde la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana.

Por su parte, el fiscal Christian Fabio requirió una pena de 20 años de cárcel para Contardi. Más tarde, el acusado abandonó el tribunal, ya que los jueces no ordenaron su detención en ese momento. La sentencia será dada a conocer la próxima semana.

Julieta Prandi. Foto web.

Tras un cuarto intermedio iniciado cerca del mediodía, se retomó la audiencia con los alegatos de la defensa, y el imputado hizo uso de su derecho a dar las últimas palabras ante los jueces. Luego, tomó la palabra la actriz y conductora, quien expresó con firmeza: “Lo único que pido es justicia, ya no la pido por mí, sino por todas las que estoy representando, porque somos muchas las víctimas de violencia de género que no nos animamos a hacer una denuncia por miedo a la humillación”.

Después de escuchar a todas las partes, el tribunal resolvió prohibirle a Claudio Contardi salir del país y fijó la lectura del veredicto para el próximo miércoles a las 11 de la mañana. El fiscal Christian Fabio sostuvo que “Julieta, la víctima, no mintió” y remarcó que su relato sobre la violencia sostenida fue clave para la acusación. La pena solicitada se enmarca en el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño mental a la víctima” y el fiscal también pidió su detención inmediata.

Julieta Prandi.

Ese mismo jueves por la tarde, el abogado Roberto Baños había solicitado la prisión preventiva del exmarido de la modelo, argumentando que su libertad representa un riesgo tanto para Prandi como para sus hijos. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido. Lo que sí concedió fue la renovación de la perimetral vencida, estableciendo que Contardi no podrá acercarse a menos de 300 metros de la denunciante.

La palabra de Julieta Prandi ante el juicio contra su ex esposo

A la salida del Tribunal, Julieta Prandi relató: “Pedí por favor, por mi seguridad, la de mis hijos y la de mi familia, que se ordenase la detención preventiva hasta esperar la sentencia, el día miércoles a las 11 de la mañana”, aunque lamentó que esta “no fue otorgada”. Ante esa negativa, explicó que solicitaron “el botón antipánico y la custodia policial” para ella, sus hijos y sus padres, además de “una prohibición de acercarse y una prohibición de salir del país” para Contardi. No obstante, advirtió que “esto no me deja tranquila” porque su ex pareja “no necesita hacerlo por sus propios medios porque está rodeado de gente nefasta”.

La modelo también contó que debió recibir asistencia médica por una descompensación que calificó como “inesperada”. “No tienen idea del dolor que acabo de sacar. Terminé de hablar, salí de la sala y me largué a llorar desde la tripa. Fue sacar tantos años de dolor, nunca lloré así en mi vida”, expresó al describir la carga emocional del momento. Además, valoró la labor del fiscal, señalando que trabajó “muy bien; confío en el Tribunal”. Pensando en la próxima audiencia, reiteró su pedido “por favor por la detención, por mi seguridad y la de mis hijos”. Recordó que esperó “cinco años para llegar a este juicio” y que muchas víctimas que todavía no denunciaron “no paran de escribirme a mí y a mis abogados”. Subrayó que tuvo el “privilegio” de contar con un prestigioso estudio jurídico, algo poco común para la mayoría.

Julieta Prandi. Foto web.

Por último, aprovechó para desmentir que su interés en el juicio sea económico, como sostenía su ex marido, afirmando que ese aspecto “ya fue cerrado con un acuerdo”. Sin embargo, remarcó que el proceso continuó y que Contardi no logró reunir testigos que lo respalden: “Ni la madre, ni el hijo, ni los hermanos, nadie”.