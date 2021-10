Sin dudas uno de los escándalos más resonantes del año fue la separación, con poster reconciliación, entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Todo se debió a que el jugador del PSG había intercambiado mensajes con Eugenia “China” Suárez que habrían sido descubiertos por la modelo.

En ese marco, Matías Alé se confesó con un elogio particular para la actriz argentina en el programa de Adriana Salgueiro y afirmó: “Yo quiero que me arruine la familia. Que me arruine todo. Quiero que la China venga y me haga un destrozo. Me encanta”.

Matías Alé se confesó sobre la China Suárez: "Yo quiero que me arruine la familia"

Ante esta declaración, la compañera de Alé en el programa Espléndidos e Infidentes salió a atajar los dichos de su compañero para que no suene tan polémico y agregó: “Está enamorado de ella. Ya lo dijo al aire antes. Juega para todos lados”.

El ex de Graciela Alfano sorprendió con la declaración sobre la ex actriz de Casi Ángeles y el escándalo que terminó conocido como “Wandagate”. Sin embargo, hace ya unos días, la propia modelo se encargó de dar fin a los rumores de separación y confirmó que hubo reconciliación con el delantero del PSG.