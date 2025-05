Marley reveló cómo nació su hija Milenka y desató el escándalo: “Una aspiradora”

2024 fue uno de los años más especiales para Marley. Tras sumos meses de búsqueda, el comediante le dio la bienvenida a Milenka, su segunda hija, mediante vientre subrogado. “Y se agarra fuerte antes de arrancar esta aventura. Al igual que Mirko se adelantó y también empezó todo, apenas aterricé“, expresó el conductor con la llegada de su bebé.

Milenka fue la adición que necesitaba Marley para su familia. Es por ello que duda de hablar de su hija cada vez que puede en entrevista, ya sea acerca sobre su nombre, sus primeros días en la casa o cómo fue el proceso del parto.

Esto último generó un fuerte revuelo en las últimas horas, ya que el comediante habría expuesto algunas cuestiones que desataron todo tipo de reacciones.

Qué pasó durante la llegada de Milenka, la hija de Marley

El comediante dio detalles de la llegada de Milenka en una entrevista para Caras TV. Ahí, contó la decisión que tomó previo a su nacimiento: “En un momento, viene el médico y me dice que había mucho sangrado , y me habló de un nuevo método que es como una especie de aspiradora para succionar (al bebé) y acelerar el momento (...) Me preguntó si quería eso y le dije ‘yo no quiero eso, quiero que nazca natural’“.

Pese a las insistencias que tiene Marley de no querer otras alternativas para el parto, los médicos se dieron cuenta de que había mucho sangrado, por lo que utilizan la técnica que le comentaron con anterioridad. “Eran dos y media de la mañana cuando vuelve y me dice ‘hay mucho sangrado’, y de repente empieza con... No es una aspiradora, es un aparato médico. Y bueno, ahí fue que nació, pero nació dormida, no lloraba”, relató el comediante.

Llueven las críticas y Marley aclara la situación

La anécdota generó sumo rechazo entre sus seguidores, quiénes cuestionaron la negativa de Marley a utilizar otros métodos de parto por el riesgo que suponía. Esto dio pie a que el comediante aclarara la situación en su cuenta de Instagram.

“Salgo a aclarar porque ayer salió una nota en Caras TV con Héctor Maugeri y se hizo una pequeña polémica en redes. Estaba tan preocupado porque era la primera vez que iba a un estudio con Milenka y estaba todo el tiempo mirando si estaba bien, si lloraba, si tenía hambre, porque ya era la hora de comer, y me aparece que expliqué más las cosas (...) El orden lo conté mal. Yo lo que expliqué fue que el médico vino y nos dijo que si no nacía, digamos, si no encontraba el canal de parto, iba a ver qué hacer cesárea. Y ahí Kassandra dice ‘yo no quiero cesárea, yo quiero parto natural’, entonces priorizamos lo que ella quería. Ahí me explican el método también de una especie de aspiradora que hacen que nazca más rápido si no encuentra el canal de parto", relató.