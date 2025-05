Madame Papin reapareció tras ser atropellada y contó cómo se encuentra de salud: “No era mi momento”

Mónica Borda conocida por todos como Madame Papin es una de las cocineras que formó parte del programa “Cocineros argentinos”, y fue allí que conquistó al público con su carisma y simpatía. Hace 15 días, la chef fue atropellada por un auto cuando cruzaba Avenida Libertador y debió ser internada por su grave estado. Ahora reapareció tras el accidente.

Preocupación por la salud de Madame Papin: fue internada de urgencia tras ser atropellada

El 26 de abril, la famosa cocinera salía de un salón donde estaba organizando el catering de un evento cuando fue atropellada por un auto.

Tras el grave accidente fue trasladada al Hospital Pirovano, una vez que lograron estabilizarla la llevaron a CEMIC. Sin embargo, sufrió una descompensación por la que fue entubada y llevada a terapia.

Madame Papin fue atropellada y preocupa su salud

Después de dos semanas, Madame Papin compartió una foto en sus redes sociales para mostrar cómo se encuentra después del terrible accidente.

Reapareció Madame Papin tras el grave accidente que sufrió en la calle

Luego compartió un video en primera persona sobre su estado de salud. “Muy buenos días, me voy recuperando despacio“, contó la chef mientras se muestra sentada en la cama de Hospital.

“Para los que no saben, me atropelló un auto en Avenida del Libertador. Podría estar abajo de la tierra, pero no era mi momento todavía. Quiero agradecerles los saludos, los abrazos, los cariños, las oraciones y el amor“, expresó Madame Papin sobre las consecuencias peores que podría haber tenido el accidente.

Asimismo, la chef contó en detalle que le pasó y aseguró que tuvo suerte en el accidente, ya que podría haber sido peor. “Me rompí la cabeza, me quebré un hueso del oído, me quebré una rodilla. Todo lo que me está pasando gracias a Dios, dicen los doctores, es pasajero”, reveló Madame Papin.

La chef es conocida por ser elegida para cocinar el catering de varias bandas internacionales. Al igual que formó parte de “Cocineros Argentinos”. Tras el fin de éste, Madame Papin siguió en el mismo canal con el ciclo “Cocinate” junto a Ronnie Arias, el cual combinaba cocina y entrevista, este finalizó en marzo de este año.