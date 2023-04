Le sigue los pasos a la China Suárez: Magnolia Vicuña mostró cómo se maquilla y enterneció a todos

La China Suárez es una de las famosas más reconocibles del país. La actriz, quien se encuentra en pareja con el cantante de música urbana Rusherking, suma más de 6 millones seguidores en Instagram, ya que su vida cotidiana, consejos de lifestyle y sentido del gusto conforman un contenido que resulta de alto interés para sus fanáticos. No es de extrañar, por lo tanto, que alguien muy cercano a ella le quiera seguir los pasos.

La China Suárez, una de las influencers más destacadas Foto: instagram/sangrejapones

Se trata de Magnolia, la pequeña que la China tuvo como parte de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña. Recientemente, la niña fue protagonista de un adorable momento que se volvió viral en redes sociales, y que muestra que es como dos gotas de agua junto a su madre.

Magnolia, tras los pasos de la China Suárez

La actriz compartió desde sus redes sociales un divertido video en el cual su hija de cinco años muestra su natural carisma y gracia para hablar de su look, muy en sintonía por el gusto por la moda de su madre. La niña, hermana de Rufina y Amancio, sorprendió en las Stories de Instagram a la hora de opinar de maquillaje con gran facilidad para su edad.

En el video, se puede ver a la niña con los párpados, pestañas y labios a colores gracias a un prolijo make-up. En primera instancia, la hija de la China sonríe, pero luego se pone seria. “A mí no me gusta sonreír porque si sonreís... no te combina el maquillaje”, le responde Magnolia a la actriz tras la pregunta de si le gustaba el maquillaje.

“Pero si te ponés así - agrega luego Magnolia a la par que cambia de gesto - te combina”, prosigue el divertido momento que se hizo viral en Instagram. Lo cierto es que este nuevo y muy natural video muestra lo crecida que se encuentra la hija del medio de Suárez, a la par que da cuenta de su soltura para las cámaras, esas que tan bien sabe manejar su madre.

Pero Magnolia no es la única que sigue los pasos de su madre. Recientemente, la pequeña Rufina ha aparecido en el videoclip de “Hipnotizados”, canción que la China estrenó junto a Rusherking, su actual pareja. Se trató de el debut actoral de la niña, que hoy ya tiene nueve años. “Nico empezó a trabajar de chiquito y me dijo: ‘Esperemos a que sea más grande’. Y a ella le gusta, ya está más grande, ya decide. Tiene 9 años, no es un bebé”, explicó la famosa en referencia a Nicolás Cabré, padre de Rufina.