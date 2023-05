La invitaron a un casamiento “sin niños” y su respuesta generó debate en las redes.

En las redes sociales circula desde hace un par de día una captura de una conversación viral en Whatsapp, donde se puede ver una invitación a un casamiento en color azul y con un polémico pedido: “no niños”. Un debate que desde hace años se genera ante el hecho de invitar o no a pequeños a eventos nocturnos.

El chat fue publicado por la cuenta Twitter @belenpoisson_, quien quiso aprovechar esta conversación entre amigas para conocer sobre lo que los usuarios opinan de este tema.

Rechazó la invitación al casamiento de su amiga por este motivo

En el chat se puede leer que la persona que recibió la invitación respondió de forma tajante que no podría asistir. La novia, extrañada, le preguntó la razón, a lo que la indignada madre respondió tajante y convencida que “no quería generar un problema”.

viral Foto: Twitter

Al ser nuevamente consultada por la futura novia sobre el motivo por el que no vendría, la mujer aseguró: “Donde mis hijos no son bienvenidos, pues yo tampoco”. Para finalizar, la amiga igual deseó éxitos a la feliz pareja, aunque ella no estuviera presente en la celebración.

¿Niños sí o niños no?

El posteo no solo consiguió más de 8 mil “me gusta”, sino que logró su cometido y generó un debate sobre si se debería llevar o no niños a eventos de este tipo, especialmente en los casos donde los novios prefieren que sean solo para adultos.

Algunos apoyaron a la invitada y a su visión sobre llevar a sus hijos o no ir en caso de no poder llevarlos. Por su parte, otros aseguraban que los novios son los dueños de la fiesta y ellos son los que ponen las reglas del protocolo y deciden el evento, además de resaltar que un casamiento no es lugar para un niño.