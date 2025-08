La fuerte denuncia en contra de Fernanda Iglesias tras chocar una moto: “Estaba alcoholizada”

Fernanda Iglesias vive momentos de extrema exposición mediática desde que tuvo un enfrentamiento con algunos integrantes de LAM. Ahora la periodista fue acusada de un accidente en la vía pública que terminó en un ida y vuelta entre la famosa y el joven víctima del choque.

La periodista contó en Puro Show, donde es panelista, la situación que vivió en la calle y todo lo que desencadenó. “Les voy a contar lo que me está pasando. Hace ya tres semanas estoy siendo extorsionada por una persona con la cual tuve un encuentro fortuito. Estaba volviendo del cumpleaños de Sandra Borghi y en la avenida Díaz Vélez en Caballito, a 10 cuadras de llegar a mi casa, cuando doblo, me encierra un auto y pierdo el control y choco”, contó en el programa.

“En la vereda había dos autos estacionados y en doble fila había una moto. Entonces yo me voy sobre la moto. ¿Qué pasa? El chico de la moto no estaba arriba de la moto, estaba abajo, estaba en la vereda. Por lo tanto, no hubo heridos. El SAME vino para mí, porque yo fui la que chocó. Yo estaba bien...“, agregó la panelista sobre el accidente que protagonizó.

“El chico de la moto me empezó como a gritar. Yo no quise entrar en una pelea, estaba bastante en shock. Me quedé en el auto, no tenía batería en el celular, eran las 3:30 de la madrugada... Viene el policía, tomamos todos los datos, el auto que yo tenía era alquilado. Presenté todos los papeles, tenía todo, tenía la licencia vigente, venía despacio y el policía me dijo: ‘Mira, acá no hay ningún delito, te podés ir’”, detalló la famosa sobre el hecho.

Fernanda Iglesias

“A partir de ahí me empezó a escribir el chico de la moto por Instagram. Me empezó a pedir cosas, me empezó a pedir plata, me dio su alias, me dijo que yo lo tenía que ayudar, porque él era la víctima, que se había quedado solo, que yo no lo había acompañado”, contó Fernanda Iglesias.

La acusación del repartidor al que Fernanda Iglesias le chocó la moto

Por su parte, el motociclista que trabaja de repartidor habló en LAM e hizo una grave acusación contra Fernanda Iglesias por el estado en que dejó su moto.

“Fue en Díaz Vélez y Acoyte, cerca de las 3:20 de la mañana. Estaba entregando un pedido. Dejé la moto estacionada entre dos autos, fui a la casa del cliente y, de repente, escuché algo que venía acelerando. De la nada, oí un vidrio romperse. Miro hacia atrás y veo que era mi moto, que había sido chocada por Fernanda Iglesias”, contó Boris, el repartidor damnificado en el choque de la periodista.

“La miré y grité: ‘¡No, mi moto!’. Ella bajó del auto, yo estaba alterado y le grité: ‘¡Hija de p...!’. Le dije que estaba alcoholizada. Vino desesperada y alterada, y me gritó: ‘¡Yo no estoy alcoholizada!’“, relató el motoquero que fue chocado por Fernanda.

Asimismo, Boris contó la actitud de Fernanda en el choque: “Se metió en el auto, se quedó quieta y yo llamé a la policía, pasaban cinco minutos, pero no respondían. No había ni un policía que se acercara. Aparecieron después de unos 10 minutos. Me puse a llorar, los vecinos incluso me vieron”.