La historia de amor entre Luciana Salazar y Martín Redrado duró varios años, después de idas y venidas se separaron, pero hasta hoy siguen con sus conflictos económicos en la Justicia. Uno de ellos, tiene que ver con la cuota alimentaria de su hija Matilda Salazar.

“No hay tal cosa como una cuota alimentaria. Hay un registro en la Justicia, en donde está la lista de los deudores alimentarios, y no estoy en esa lista (...) Yo me casé, estoy muy enamorado de mi mujer, Lulú Sanguinetti. Es una gran mujer, a la que estoy profundamente enamorado. Y bueno, para mí es un tema terminado“, contó Martín Redrado a un móvil de A la Tarde.

Luciana Salazar no se quedó callada y reveló la relación de Redrado con su hija

La disputa entre la expareja estaría lejos de cesar. Sobre todo con las últimas declaraciones de Luciana Salazar, que acusa al economista de utilizar brujería contra ella. “Yo sufrí una situación”, comenzó diciendo la modelo en contra de Redrado.

¿Martín Redrado aplicó brujería contra Luciana Salazar?

La modelo reveló las supuestas manías de su expareja en el programa “Siempre con vos”. Allí, reveló que el economista le habría mandado su foto a una bruja. “Todo fue muy turbio (...) y ese día me mostraron en su teléfono que él le enviaba fotos mías a una bruja. Yo no entendía por qué y eso me hizo llorar mucho”, expresó con suma angustia.

“Él me terminó pidiendo perdón, se puso muy mal y se puso a llorar. Fue una situación muy fea (...) él me había dicho en un principio que habían sido sus hijos”, continuó diciendo la mediática.

Las primeras reacciones a las declaraciones de Luciana Salazar

Una de las primeras en presentar su postura a los dichos de Salazar fue Yanina Latorre. A través de su programa en América TV “Sálvense Quién Pueda”, sentenció que la situación era muy “fondo de olla”. “Que diga que le hizo brujería (...) Y digo ¿hay que llamar a todo a la abogada? Es ahí cuando todo deja de ser creíble y todo es fondo de olla?“, sentenció la periodista.