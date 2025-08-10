La exesposa de Esequiel Barco se cansó y lo acusó de abandonar a su hija: “No tenía para comer...”

Esequiel Barco es un futbolista ex Independiente y River que en 2024 se fue del equipo de Núñez para seguir con su carrera en el exterior. Actualmente, está en el club Spartak de Moscú, Rusia. El jugador fue gravemente acusado por su expareja.

Micaela Romero es una influencer de Instagram que fue pareja del futbolista por varios años cuando comenzó su carrera. Ambos son padres de Abigail, la pequeña de un año que nació antes de que el ex River se vaya del país.

La expareja tiene un ida y vuelta por su hija, y según contó la influencer el futbolista no ve a Abigail cuando viene al país ni se preocupa en llamarla. Además de los problemas económicos de los que no se hace cargo Barco.

La ex de Esequiel Barco lo acusó de mal padre e hizo un fuerte descargo

Micaela Romero se cansó de su ex e hizo un fuerte descargo en redes sociales, donde sacó a la luz todas las actitudes del futbolista con su hija y aseguró que tiene mucho que revelar sobre el jugador de fútbol que viene acumulando hace tiempo.

“Podes decir lo que quieras de mí, pero jamás que soy mala madre. Mal padre, mala persona, me cansaste”, escribió en una primera historia la influencer.

“Hace seis meses que estoy en la lucha de que le des lo que le corresponde a tu hija. Aparte de que no querés dar nada, pensás que sos dueño de la vida de las personas. Voy a contar la verdad, no las pelotudec*s que decís, dejándome mal a mí. Cuando nos echaste de Rusia sin dar la cara, nos dejaste en la calle y te borraste”, expresó en la red social Micaela.

“Jamás te prohibí que vieras a la nena, siempre te pedí que seas un padre presente. Estuviste en Argentina 15 días, la viste 4 veces, la nena enferma sin obra social porque vos mismo se la cortaste por mala leche, como nos cortaste las tarjetas y tu hija no tenía para comer", agregó a su descargo la ex de Barco.

“Ni vos ni nadie se acercó a preguntarme si la nena necesitaba algo, a nadie le importa nada y después aparecen haciéndose los buena gente, diciendo que no se quieren perder el crecimiento de ella. (...) Sin contar que estamos en un departamento prestado de tu representante porque nos prohibiste la entrada”, arremetió sin filtros Micaela.

Asimismo, la influencer aseguró que tienen pruebas de todo y son muchos años que estuvo con el futbolista. “Gracias a Dios existen los chats. Hubo separación, pero eso no significa que juegues con las necesidades de la bebé. A la primera nos tiraste como si fuéramos nada ni nadie. Devolviendo nuestras cosas en bolsas de consorcio. (...) Siempre fui buena con vos y no te olvides que tenemos historia desde 2014″, expresó.

“Jamás hablé de vos porque no me importa, pero me cansé de que sean tan abusivo y te creas intocable por tener un poco de plata. Voy a seguir peleando por mi hija, así me quede sin nada, pero me voy a encargar que todo el mundo sepa la verdad”, cerró su descargo en contra del Esequiel Barco.