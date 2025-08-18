Julieta Prandi reveló cómo fue la reacción de su hijo Rocco a la sentencia a su papá, Claudio Contardi: “El único...”

Julieta Prandi volvió a ocupar el centro de la escena mediática luego de conocerse la sentencia contra su exmarido, Claudio Contardi. El empresario fue condenado a 19 años de cárcel por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí”.

Tras años de pericias, testimonios y un proceso judicial que parecía interminable, la Justicia finalmente le dio la razón. Sin embargo, el verdadero impacto de la noticia estuvo en la reacción de sus dos hijos, Mateo y Rocco, fruto de su relación con Contardi.

Julieta tras el nacimiento de su hijo Rocco.

En diálogo con distintos medios, la conductora explicó que evitó durante mucho tiempo contarles todos los detalles del proceso para protegerlos. Pero con el fallo firme, debió hablar con ellos y acompañarlos en el duro momento.

La actriz mencionó las reacciones de sus hijos.

La reacción de los hijos de Julieta Prandi tras la condena de Claudio Contardi

“Mi hijo mayor todavía está cayendo y está entendiendo lo que pasó”, confesó Prandi. También recordó que ambos fueron entrevistados por psicólogos y que dejaron en claro que no quieren tener contacto con su padre: “Nadie puede obligarlos. Es un padre violento y mis hijos han contado eso cuando hablaron”.

La modelo reveló que tanto Mateo como Rocco, que están en terapia desde hace cinco años, sienten alivio tras el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N.°2 de Campana-Zárate. “Para ellos es doloroso, pero tienen más que claro que es sólo su padre biológico. Están mucho más en paz sabiendo que no se puede acercar”, explicó.

En ese contexto, Julieta contó cuál fue la reflexión de su hijo menor, Rocco, de apenas 10 años. “El único comentario que me hizo el más chiquito fue sumar su edad más los años de la condena y dijo: ‘voy a tener 29 para entonces’”, relató conmovida.

Prandi comparte fotos de sus hijos en redes.

Por último, Prandi recordó que Contardi “debía ser la persona que velara por su bienestar, pero nunca lo fue”. Y cerró con una definición contundente: “No es el padre del año. Es un padre violento, que no ha colaborado ni siquiera en la educación ni en los alimentos de sus hijos”.