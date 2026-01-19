Jugó en Racing, fue figura del fútbol argentino y estaría en Gran Hermano Generación Dorada 2026

A pocos días del comienzo de una nueva edición del reality más famoso de la televisión argentina, empiezan a trascender nombres que estarían presentes en la temporada 2026. Este año, “la casa más famosa del país” estará compuesta por personajes ya reconocidos en el mundo del espectáculo y aquellos que no lo son, pero buscan su lugar en las grandes pantallas. En ese contexto, creció fuertemente la versión de que un jugador que supo ser una de las estrellas del fútbol argentino participaría.

El exjugador del fútbol argentino que estaría en Gran Hermano

En Infama contaron que Brian Sarmiento, exjugador de Racing y Newell’s, entre otros, estaría en la casa de Gran Hermano 2026. De confirmarse, el exfutbolista sumaría otra participación mediática a su historial alejado del fútbol: estuvo en Bailando por un Sueño, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

Brian Sarmiento bailó salsa de a tres con Cande Ruggeri y Soledad Bayona.

Qué es y qué pasa con los participantes en el cuarto blanco de Gran Hermano Brasil: ¿habrá uno en Argentina?

En la edición del reality en el país vecino, crearon un espacio que generó polémica y alertó a los aspirantes a participar en el programa local. Gran Hermano es el reality más popular en todo el mundo, ya que llama la atención del público por las historias de vida, las actitudes y los personajes que buscan fama para cambiar sus vidas. La edición Brasil está en pleno auge y un detalle innovador que sumaron se llevó toda la atención. ¿Copiarán en la versión argentina?

Lo cierto es que cada vez que la casa más famosa del mundo abre sus puertas, los participantes dejan todo para ganarse el cariño del público y avanzar en la competencia. En la edición brasilera crearon un cuarto blanco que es temido por todos.

Este espacio físico fue creado para los participantes que aún no ingresaron a la casa definitiva, sino que buscan una oportunidad para pasar al juego. Para eso deben resistir, de lo contrario, aprietan el botón y quedan eliminados.

Los jugadores que están allí deben aguantar hasta el final para tener el paso al juego verdadero. Lo llamativo de esto es que es un cuarto totalmente blanco, sin luz natural, en aislamiento, sin muebles ni señales del tiempo. Además, quienes están ahí están constantemente observados.