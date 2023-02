Gran Hermano: con cada vez menos participantes, la placa de nominados se puso “picante”

Se acerca el final en la casa de Gran Hermano. Cada vez son menos participantes y comienzan a jugarse puntos muy sensibles y son los detalles los que definen las elecciones a la hora de nominar.

La votación de Romina

Así las cosas, los nominados de este miércoles resultaron Camila, Lucila, Walter y Romina. En principio se especulaba con la posibilidad de dejar en placa tanto a Daniela como a Romina, para poner en un aprieto a Julieta, quien es la líder de la semana.

No bien se le comunicó a Daniela que no fue nominada, no solo la cara de la morocha cambió sino también la de la líder: las cosas se facilitaban de cara a su elección. Claro que será cuestión que durante las próximas 24 horas pueda mantenerse en silencio al respecto, ya que sólo dar entender a quién salvará le anularía el beneficio.

Por qué le anularon uno de los votos a Romina

La relación entre “Alfa” y Romina parece haberse roto para siempre. Si bien lograron ser amigos desde el primer momento por ser dos de los más grandes de la casa y compartir muchos intereses, un comentario de él acerca de la supuesta “victimización” de la exdiputada terminó con la amistad.

La sanción a Romina

Tal es así que ambos se votaron durante este miércoles: Alfa le dio dos votos y Romina uno. Sin embargo, el voto de ella fue anulado porque fue tomando como “cantado”. Sucede que la morocha contó durante todo el día a sus compañeros que “había soñado que votaba a Alfa”. Como finalmente fue lo que hizo, su elección fue vetada.