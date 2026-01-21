Empezó la cuenta regresiva: cuándo arranca Gran Hermano Generación Dorada 2026

Cada vez falta menos para la fecha de estreno de Gran Hermano Generación Dorada, la que promete ser una versión renovada del famoso reality que llegará a Telefe en febrero. Esta vez abrirá sus puertas no solo a personajes no conocidos, sino que famosos o exparticipantes pueden sumarse.

Gran Hermano 2026

Cuándo empieza Gran Hermano Generación Dorada 2026

En redes sociales, el conductor del ciclo confirmó que el programa será presentado oficialmente ante la prensa el 2 de febrero de 2026. Allí comenzará la cuenta regresiva para su emisión en la TV.

Todavía no está confirmada la fecha oficial del estreno de la competencia, pero no pasaría de febrero y habrá que estar atentos a las novedades de Telefe.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Santiago del Moro será el conductor

Santiago del Moro será, una vez más, el conductor del ciclo en vivo por la pantalla de Telefe. El mismo tendrá sus reacciones en directo por Youtube con exparticipantes e influencers.

El conductor reveló algunas de las novedades de la casa que ya se está renovando y ambientando para los nuevos jugadores. En diciembre, Del Moro dejó pistas de uno de los cambios más importantes en el patio, pero no dio más señales.

Cómo será la nueva casa de Gran Hermano 2026

En ese momento contó: “Me preguntan todo el tiempo por la casa. Les cuento: donde antes había una pileta, ahora hay un gran pozo, que cada día es más grande, jaja”.

la nueva casa de Gran Hermano

Ahora, a pocos días de que abra sus puertas, Del Moro reveló una foto con un pozo en el patio con construcciones. “Chau pileta, gracias por tanto. Se vienen los cambios a la casa más famosa”, escribió el conductor.

Luego, en una imagen se ve una superficie irregular de arena, con palmeras artificiales y un pozo en un rincón que tendrá agua. La idea es una playa artificial con todas las instalaciones para que sea lo más parecido posible.

“Vamos a la playa. Prepárense. Gran Hermano: Generación Dorada. Febrero”, contó Santiago del Moro sumando más expectativas al nuevo reality.