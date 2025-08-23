El duro relato de Wanda Nara tras recibir la noticia más triste sobre uno de sus perros: “Lo tienen que...”

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi estuvo marcada por numerosos escándalos que aún continúan. La conductora expresó con tristeza que uno de sus perros se encuentra en estado grave, pero no puede ser operado porque requiere la autorización del futbolista.

En una conversación íntima con Puro Show, programa de El Trece, Wanda Nara reveló que uno de sus perros, que se encuentra en Italia, está gravemente enfermo. Además, precisaría someterlo a una cirugía para salvarle la vida, pero los veterinarios no pueden proceder sin la autorización de Mauro Icardi.

La razón por la que Wanda Nara no puede operar a su perro en Italia

El problema radica en que el perro tiene un chip registrado bajo la responsabilidad del jugador, por lo que no puede ser trasladado fuera del país, ya que Wanda no figura como dueña legal. Como ella misma expresó: “Tengo un perro en Italia que lo tienen que operar y no pueden porque Mauro no firma”.

La conductora advirtió que si no realizan la cirugía en los próximos días, la mascota podría morir, y agregó con indignación: “Hay situaciones morales”.

Wanda Nara también reveló lo que su expareja les dice a sus hijas sobre los dos gatos que habían adoptado en Estambul, lo que podría derivar en una denuncia por abandono o maltrato: “Dijo que los liberó en la calle. Mis hijos quieren a los animales”.

En la misma línea, una Wanda Nara visiblemente cansada de la actitud de Mauro Icardi reveló que el jugador desembolsa una fortuna en Turquía por el colegio de los tres hijos de la China Suárez.

La empresaria precisó: “Sale 150 mil dólares por chico”, y agregó: “Le paga eso por una venganza, cuando ni a tus propios hijos les pagás, es raro”. Además, señaló con contundencia: “¿Qué dirían de mí si yo no les doy de comer a mis hijos y ahora me hago cargo de tres chicos nuevos? Es violencia para mis hijas“.