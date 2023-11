Eva Bargiela y Facundo Moyano se separaron en septiembre de este año, tuvieron varias idas y vueltas a nivel mediático y luego calmaron las aguas. Hace pocos días, se pudo saber que compartieron una cena íntima y eso motivó los rumores de reconciliación.

El encuentro entre Eva Bargiela y Facundo Moyano: ¿se reconciliaron?

En diálogo con LAM, la modelo se refirió al tema y no esquivó a las preguntas: “Estoy sola, estoy muy bien, estoy tranquila. No me reconcilié. Esa cena fue una charla que la verdad nos debíamos”.

El encuentro entre Eva Bargiela y Facundo Moyano: ¿se reconciliaron?

“Nosotros nos casamos, decidimos compartir la vida, y si decidimos efectivamente avanzar con el divorcio y todo eso, me parece que es bueno hacerlo como personas civilizadas y sin odiarse. Entonces dijimos: ‘bueno, vamos a comer y charlar. Nos debemos unas charlas’” explicó la exparticipante del Bailando 2023.

El encuentro entre Eva Bargiela y Facundo Moyano: ¿se reconciliaron?

Sin embargo, una de las panelistas de LAM, contó: “Hubo colegas que los engancharon saliendo del departamento juntos”. Bargiela se hizo la desentendida y respondió: “¿Sí? No me enteré. Sabés que trato de no ver muchos medios ni lo que se dice”.

El encuentro entre Eva Bargiela y Facundo Moyano: ¿se reconciliaron?

La periodista no le dejó pasar la situación y replicó: “¡Pero estabas vos ahí, Eva! Eran los dos”.

El encuentro entre Eva Bargiela y Facundo Moyano: ¿se reconciliaron? Foto: Foto: Instagram

“Yo soy fanática de la tele, veo LAM todos los días y demás, pero trato de no ver las redes y eso porque a veces la gente es bastante cruel, prejuiciosa, te ponen cosas feas. A veces no miro los portales ni las fotos que salen” volvió a aclarar Eva Bargiela para desmentir todo tipo de rumores.

El like de Facundo Moyano que alimentó los rumores de reconciliación

Eva Bargiela y Facundo Moyano se separaron en septiembre; tuvieron varios ideas y vueltas; momentos de reproches y pedido de explicaciones, pero finalmente volvió la calma y cada uno parecía haber tomado su propio camino.

El like de Facundo Moyano que alimentó los rumores de reconciliación Foto: INSTAGRAM

En los últimos días, sucedieron varios hechos que alimentaron los rumores de una posible reconciliación, por un lado, una cena íntima y por el otro en redes sociales, Facundo Moyano volvió a ponerle likes a fotos que comparte Eva Bargiela en su Instagram. Por el momento, la modelo indicó que se encuentra sola.