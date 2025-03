El duro relato de Ernestina Pais sobre su adicción al alcohol: “Empecé a vivir un infierno...”

Ernestina Pais es una conductora de radio y televisión con una larga trayectoria al frente de diferentes programas, por lo que su nombre siempre llama la atención cuando hay noticias sobre su vida. La famosa reapareció en televisión y habló de su adicción.

Ernestina Pais

La conductora estuvo un tiempo alejada de los medios de comunicación y bajó su perfil porque tuvo un cuadro severo de estrés que derivó en una adicción al alcohol. Por lo que decidió internarse e ir a rehabilitación para salir adelante.

De a poco, Ernestina vuelve a su trabajo y a reaparecer en los medios de comunicación. Pero lejos de victimizarse, la famosa resalta su experiencia y lo que la llevó a ese estado. Durante su visita a la mesa de Mirtha Legrand, la conductora contó su relato.

Cómo sigue la salud de Ernestina Pais: los detalles de su internación

Ernestina País reveló cómo vivió su adicción al alcohol

“Fue una situación delicada, pero hoy me lleva a transmitir básicamente esto: se puede”, comenzó su relato Ernestina Pais. “El consumo problemático no empieza el día que vos levantás la copa, sino que empieza cuando vos empezás a no decir lo que te está pasando”, contó la conductora.

“Empecé a vivir un infierno”, reveló con sinceridad. Luego, Ernestina agregó: “Soy una mujer guerrera que ha tenido una vida, una adicción legal. Lo tenía en mi restorán, o sea, yo estaba encerrada en un restaurant con un depósito lleno de alcohol”.

“Justamente, como yo soy una omnipotente narcisista, como la mayoría de los adictos, decía ‘yo puedo sola’”, señaló la famosa.

Sin embargo, al sufrir un accidente doméstico por el consumo de alcohol, su familia decidió internarla. “No me acordaba de nada. Ahí mi familia, que ya tenía todo armado, me dijo ‘sí, tranquila, te vamos a llevar al sanatorio para que te vean la mano’. Y cuando llegué al sanatorio estaba la persona del juzgado que me comunicó que a partir de ese momento yo entraba a la judicialización”, contó Ernestina.

En ese sentido, la conductora señaló que para ella eso fue un acto de amor: “Lo que se hace es decirle ‘vos no estás pudiendo solo’. Y yo no lo aceptaba”, añadió.

“Era un lugar mixto, pero me tocó estar en un cuarto con mujeres. Uno acostumbrado a ser independiente, a hacer su propio jefe, como nos pasa, claro, y a vivir en la casa tuya con tus cosas y de golpe estás en un lugar con reglas propias del lugar donde tenés que hacer caso, conviviendo en una habitación con dos personas más”, recordó sobre su estadía en el lugar.

Asimismo, al hablar de las reglas que debía cumplir, la conductora comentó: “El lugar en el que yo estuve es estrictísimo. No te dejaban pasar ni una. No te dejaban ni maquillarte. Había una cuestión de estar despojado de todo y de la igualdad entre todos”.

En su relato, Ernestina Pais contó que su problema al consumir era especialmente con el whisky y el vodka.