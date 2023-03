El drama de Tamara Bella: denunció a su exmarido por violencia de género y está embarazada de 6 meses.

El cuento de hadas se transformó en una pesadilla para Tamara Bella, quien pasó por el altar en julio del año pasado y hoy está afrontando una difícil situación tras denunciar a su expareja por violencia de género.

Bella está embarazada de seis meses y, según contó en sus redes sociales, está pasando una complicada situación económica, tanto así que “no tiene los ingresos suficientes para afrontar el día a día”.

Tamara Bella compartió una imagen de su pancita. Foto: instagram.com/tamibellatb

“Les agradezco a todos los comentarios y el apoyo que me están haciendo llegar en un momento tan delicado y sensible de mi vida. Esta tendría que ser la etapa más feliz, esperando la llegada en una hija, pero estoy transitando con mucha angustia y tristeza debido a cuestiones personales que son de público conocimiento”, escribió en sus historias de Instagram.

La foto de Tamara Bella caminando por la orilla de la playa durante su luna de miel. Foto: Instagram

“Actualmente, no cuento con medicina prepaga ni ingresos suficientes para afrontar el día a día, los estudios médicos en esta etapa del embarazo y todos los gastos que tengo que erogar”, explicó sobre el drama que vive.

Tamara Bella Foto: Instagram

Cuál fue la denuncia de Tamara Bella

“Está en una situación verdaderamente muy difícil, no solamente económicamente, porque no tiene ni prepaga, sino que también es una situación límite en la casa donde vive porque hay gastos que su ex no está afrontando”, comentó la abogada Ana Rosenfeld sobre el dramático momento que vive Tamara Bella a Intrusos.

“También hay una perimetral solicitada por cuestiones que verdaderamente preocupan. Los médicos han dicho que es un caso muy delicado, por lo que Tamara tiene que guardar reposo por su situación de vulnerabilidad”, explicó.

Quién era el esposo de Tamara Bella

Bella se casó con el psicólogo Pablo Vázquez Kunz en julio de 2022, cuatro meses después de oficializar su romance. Vázquez Kunz es un profesional especialista en biodescodificación a quien la propia Tamara conoció en una de sus consultas.