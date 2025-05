Carlos Monti con su esposa, Silvia Liceaga.

Carlos Monti atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida personal. A casi dos años del fallecimiento de Silvia Liceaga, su esposa durante más de cuatro décadas, el periodista reconoció que el dolor sigue tan presente como el primer día.

“Estoy tratando de recuperarme, hablé con una psicóloga también para tratar de entender cómo sobrellevar la vida”, confesó con total honestidad. Y agregó que su rutina laboral también le da un poco de alivio: “El trabajo también ayuda. Me hace bien venir al canal, trabajar, meterme de lleno en el programa”.

El dolor de Carlos Monti tras la muerte de Silvia.

Silvia fue diagnosticada con leucemia en 2017, y desde entonces comenzó una dura batalla contra la enfermedad. Se sometió a un trasplante de médula, pero su cuerpo lo rechazó de una manera particular, comprometiendo a otros órganos y generando una situación crónica.

Carlos Monti habló sobre la muerte de su esposa Silvia Liceaga

Carlos Monti y Silvia Liceaga formaron una pareja sólida, lejos del ruido mediático, pero profundamente admirada por quienes los conocían de cerca. El periodista no duda en calificar a Silvia como el gran amor de su vida, y eso se refleja en cada palabra que le dedica.

Carlos Monti habló sobre la muerte de su esposa.

“En total fueron 7 años de lucha. Ella tuvo una internación domiciliaria, cuando yo no estaba había una enfermera y un equipo pendiente de ella. Yo tomé la determinación de estar a su lado todo el tiempo posible. Suspendí todo porque lo único que me importaba era estar al lado de ella. No me arrepiento”, contó, visiblemente emocionado.

En esta nueva etapa, Monti admite que la vida sin Silvia es cuesta arriba. “Es difícil, fueron 42 años de matrimonio. Hay días en los que estoy bien y otros no tanto”, dijo. Uno de los momentos más difíciles del día, según reveló, llega al regresar a casa. “Llegar a casa después de laburar, abrir la puerta y encontrarte solo, es una de las peores cosas que puedas imaginar. Otro de los momentos en los que más lo siento es cuando me voy a acostar”, cerró, conmovido.