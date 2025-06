El dolor de Roxy Vázquez al contar que su papá y su mamá murieron en una misma semana: “Estoy destrozada”

Roxy Vázquez es una de las periodistas más conocidas de TN y lleva más de una década en la conducción del noticiero. La conductora estuvo dos semanas ausente, por lo que la audiencia seguidora del programa se preocupó. Hoy reapareció en televisión y contó el terrible momento personal que vive.

La periodista perdió a su papá y su mamá con una semana de diferencia, por lo que vive uno de los momentos más dolorosos de su vida. Al comienzo del programa de este lunes, Roxy contó totalmente conmovida el motivo de su ausencia.

El conmovedor relato de Roxy Vázquez sobre la muerte de sus padres en una semana

“Durante todos estos días no estuve viniendo y me han preguntado muchísimo qué me pasaba, cómo estaba… muy preocupada toda la gente. Me pasó algo que… todos estamos preparados para perder a nuestros padres porque es la ley de la vida. Sabemos que es lo que va a suceder, pero cuando llega es difícil, es complicado”, comenzó su relato la periodista.

“Sobre todo el caso de mi papá, que no tenía una enfermedad ni la estaba pasando mal, sino que se fue de un día para el otro. El domingo 8 de junio a las 8 de la mañana perdí a mi papá de manera sorpresiva”, contó con la voz entrecortada Roxy sobre la muerte repentina de su padre.

Roxy Vázquez contó que su papá y su mamá murieron en la misma semana

Luego, la periodista reveló que a la semana siguiente murió su madre tras luchar por una enfermedad: “Y, una semana después, se murió mi mamá, que estaba atravesando un cáncer, una metástasis muy grave. Estábamos hace seis meses todos tratando de sobrellevar esa situación de la mejor manera y acompañándola. Pero no se lo deseo a nadie, es una enfermedad espantosa, es una agonía horrible cuando un cuerpo ya no es el que vos conocés”.

Asimismo, Roxy se mostró conmovida y habló del dolor que atraviesa por la doble pérdida: “Estoy destrozada, tengo el corazón roto, estoy muy pero muy triste y muy angustiada. Es uno de los peores momentos de mi vida. Pero elijo venir a trabajar porque es la manera de homenajear a mis viejos, que eran dos laburantes, que lo único que supieron siempre es de laburante, dos inmigrantes italianos y españoles”.

“Cuando faltaba al noticiero enseguida tenía un mensaje de mi viejo o mi vieja preguntándome qué me pasó y diciéndome que fuera a trabajar. Y me va a hacer bien el calor de todos mis compañeros y el canal. Mis hijos están bien, estamos todos muy unidos en familia”, agregó visiblemente emocionada la periodista.