¿Dónde está Caramelo? Romina de Gran Hermano reveló que no está con ella

El tema de Caramelo ha sido uno de los más importantes de Gran Hermano por estos días en Twitter. Es que después de la salida de Romina, mucho se ha especulado sobre el futuro del perrito, además de que algunos usuarios señalan que lo mejor para el cachorro sería seguir viviendo con Mora.

Lo último que vimos de Caramelo fue el momento en el que Romina lo alzó y se lo llevó con ella al salir de la casa más famosa del país. Sin embargo, ahora la exparticipante reveló que el cachorro no está con ella y encendió las alarmas: ¿Dónde está Caramelo?

Qué pasó con Caramelo de Gran Hermano

Según contó la exdiputada en El Debate que ya no tiene al animal: “Cuando fui a placa con Camila Lattanzio le pregunté a la producción si me lo podía llevar y me dijeron que no. Pero en esta última sí. Yo si sabía que se iba a ir con veterinario ni lo sacaba”.

El momento en que Romina abandonó la casa junto a Caramelo (Foto: Captura de pantalla)

“Lo tiene el veterinario y van a hacer una adopción responsable con ella. Los dos perritos entraron a la casa para ser adoptados. Obviamente que podía ser juntos, o no”, añadió el conductor. Todavía no se sabe la fecha en que la mascota se reencontrará con Romina y sus tres hijas o qué pasará.

El pedido para que Marcos se quede con Caramelo y Mora

Como la misma Romina explicó, Caramelo quedó a su cargo, pero luego de ver cómo las hijas de la exdiputada se relacionaban con el pequeño animal, además de la relación que tiene con su hermana Mora, los televidentes y usuarios de Twitter no pierden las esperanzas del reencuentro.

La gran mayoría quiere que ambos cachorros queden bajo el cuidado de Marcos Ginocchio y hasta están recogiendo firmas en forma de pedido.