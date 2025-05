Diego Moranzoni fue acusado de estafa en una colecta solidaria y lo desvincularon de su programa

Diego Moranzoni es un reconocido conductor de televisión que tiene su programa en la pantalla de Crónica Tv hace varios años. En el mismo se encargaba de ayudar a personas con necesidad y recolectar dinero para ellos. El fin de semana se filtró que el periodista fue echado del canal por una llamativa conducta.

Diego Moranzoni habló de la acusación de estafa

Según denunció una mujer, el conductor se quedaba con parte de la recaudación de las colectas por lo que lo acusan de estafa. El hecho salió a la luz porque Griselda, una psicóloga amiga de Moranzoni, le pidió ayuda para conseguir un medicamento.

En Infama revelaron que la mujer aseguró que había recibido arriba de 15 millones de pesos en su celular. Sin embargo, las cámaras del canal capturaron al periodista enviándose el dinero del celular de Griselda. Por lo que lo acusaron de estafa en las colectas. Luego se produjo la desvinculación del Moranzoni.

Diego Moranzoni contó la verdad de su desvinculación de Crónica TV

Diego Moranzoni rompió el silencio tras la acusación de estafa

Tras el escándalo que se armó, el periodista rompió el silencio en Infama y contó la verdad sobre lo que se lo acusa. “Estaba mirando y casi me infarto, es todo mentira. No fueron 15 millones. Yo voy a contar la verdad (...) Griselda es íntima amiga mía desde hace muchos años, yo no la estafé. El último mensaje con ella antes de mentir con todo esto fue ‘amigo mío, gracias por tu ayuda’”, comentó al aire del programa.

“Lo que pasó fue así. Cuando yo la conozco a Griselda, la voy metiendo en un montón de lados, le consigo un montón de clientes… al tiempo la nieta tiene un quilombo que queda con un retraso y yo me peleo con la gente del hospital para conseguir los números. Éramos muy amigos”, agregó a su relato Moranzoni.

“Cuando se enferma de ELA, me pide para hacer un solidario. Le dije ‘ningún problema’. Lo teníamos pautado hace tres meses. Un día antes yo cobro un PNT, que no tiene nada que ver con el tema, y se lo transfiero a cualquier cuenta. Me equivoqué por un punto. Y le dije a Griselda que no me quedaba guita en la cuenta, entonces en un marco de amistad, le pedí que me preste 250 lucas”, relató el periodista.

Luego, Moranzoni desmintió la estafa: “Ningunos millones, que además creo que se habían juntado un palo o un palo cien. Me dijo ‘obvio, amigo’. Ahí quedó y a la noche le conseguí la medicación de por vida (...). Tengo todos sus mensajes de agradecimiento. Después aparece en el canal diciéndome que le robé”.

“Yo le dije que diga la verdad porque iba a perder el laburo. Yo renuncié, tengo la carta de renuncia. Yo no tengo ningún problema con el canal. Escuché que tenía millones, es todo una gran mentira. No sé por qué hizo esto, me puso en una situación de mierda. Dice que soy un ladrón y yo tengo los audios. Me están ensuciando con algo que no pasó. Yo no estafé a nadie, no me quedé con nada”, manifestó el conductor sobre lo que pasó.

Al hablar de su relación con Crónica, el periodista comentó: “La relación nuestra venía desgastada hace años, ocho años. Pasaron cosas que tenían que ver con líneas editoriales”.