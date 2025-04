Después de perder a una de sus gemelas, Cata de Elía celebró el nacimiento de su hija: “Me explota el corazón...”

Catalina de Elía transitaba un embarazo doble lleno de ilusión, a la espera de sus gemelas. Sin embargo, en diciembre pasado, la periodista enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de una de las bebés, a quien había decidido llamar Margarita. La noticia conmovió profundamente a sus seguidores, colegas y amigos, quienes le expresaron su apoyo en redes sociales y en distintos espacios periodísticos.

El dolor de Cata de Elía.

A pesar del inmenso dolor, Catalina siguió adelante con fortaleza, aferrándose al amor por su hija que seguía creciendo dentro suyo. Y finalmente, en las últimas horas, llegó la tan esperada noticia: nació la otra bebé, quien llegó al mundo sana y rodeada de amor. A través de sus redes sociales, la periodista compartió su emoción, su alegría y también la profunda carga emocional que conlleva esta llegada, marcada por una mezcla de felicidad y recuerdo constante por la ausencia de su hermanita.

El nacimiento fue recibido con mucha ternura por parte de su entorno y del público, que celebró con ella este nuevo comienzo, sin olvidar la historia de lucha y resiliencia que atravesó durante estos meses tan difíciles.

Cómo está de salud la beba de Catalina de Elía

La periodista brindó una entrevista a otro medio y compartió algunos detalles íntimos sobre el nacimiento de su hija: “Es muy chiquita. Está conmigo en la habitación, pero con cuidados de neonatología porque es muy pequeña y prematura. Nació en la semana 36, con dos kilos cuatrocientos, y bajó de peso”, explicó con ternura.

En ese momento, Catalina decidió abrir su corazón y contar más sobre el estado de salud de su beba, que llegó para transformar su vida por completo: “Ahora está en dos kilos doscientos y la están controlando con el peso, la glucemia y la temperatura, todo lo que se monitorea en los bebés que nacen antes de término”, detalló con sinceridad y mucha emoción.

Nació la bebé de Catalina de Elía.

A través de sus redes sociales, Catalina de Elía expresó todo su amor por la llegada de su hija con un mensaje lleno de ternura y emoción. Pero además de dedicarle unas dulces palabras a la pequeña, la periodista aprovechó la ocasión para agradecer profundamente a todas las personas que estuvieron a su lado durante el embarazo, acompañándola en cada etapa, especialmente en los momentos más difíciles. Su publicación, cargada de sensibilidad y gratitud, conmovió a sus seguidores, que no tardaron en llenarla de mensajes de apoyo y cariño.

El tierno mensaje de Catalina de Elía para su beba Matilde

“Matilde Beis de Elía, bienvenida a este mundo, mi amor. Se adelantó su cesárea y nació el 7 de abril a las 3.33 am. Es chiquitita, valiente y la más linda del universo. Después de tantas dificultades, llegó ella. Todavía no caigo. Me explota el corazón. No puedo creer que de mi cuerpo, y del amor con Nico, haya salido esta belleza”, comenzó, en un posteo de Instagram.

Y concluyó: “Estamos atravesando los primeros días de piel con piel, de aprendizaje, de emoción, de controles, de asombro y gratitud. Nunca imaginé que el amor podía ser tan inmenso. Con Nico queremos agradecer profundamente a nuestra familia (tiene a los mejores abuelos del mundo), a nuestras amigas y amigos por tanta contención, y al equipo de embarazos de alto riesgo del Hospital Italiano”.