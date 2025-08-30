De La Negra Vernaci a Griselda Siciliani: el amplio historial amoroso de Luciano Castro

Luciano Castro, oriundo del barrio porteño de Villa del Parque, mantiene actualmente un vínculo sentimental con Griselda Siciliani, apenas unos meses después de haber hecho pública su separación de Flor Vigna. Su nuevo romance ha captado la atención de los medios y del público, dada la cercanía temporal con su ruptura anterior.

¿Juntos de nuevo? Luciano Castro y Flor Vigna se habrían reconciliado

Galán indiscutible, Luciano ha estado vinculado a varias relaciones amorosas a lo largo de su carrera artística. Aunque siempre buscó resguardar su vida privada, varios de sus romances se hicieron públicos con el tiempo.

Las relaciones amorosas que tuvo Luciano Castro

El primero que trascendió fue con Elizabeth Vernaci, quizá por la diferencia de edad de 14 años. Con la reconocida conductora de radio mantuvo un noviazgo de cuatro años (2005-2009) y, pese a los altibajos, ella rememora esa etapa con cariño: “¡Cómo no lo voy a querer si me hizo muy feliz!”, suele decir “La Negra”.

Elizabeth Vernaci y Luciano Castro se conocieron en el programa "La Biblia y el Calefón"

Otro de los romances que se le conoció en los últimos tiempos fue con Pata Villanueva. Según relató la propia ex modelo, Luciano tenía entonces 18 años y estaba dejando de lado su sueño de convertirse en futbolista profesional para probar suerte como modelo.

Pata Villanueva y Luciano Castro.

“Alguien me lo trajo a mi oficina porque quería ser modelo. Pero yo necesitaba una secretaria y le dije que, si quería, lo tomaba. Luciano estaba bárbaro, era re joven. Como secretario era un desastre, pero era tan lindo que no lo echaba”, contó Villanueva en una entrevista.

Otra de las actrices con las que Luciano tuvo un breve romance fue Julieta Díaz, su compañera en la tira Valientes en 2009. Al igual que con Griselda, fue la propia Julieta quien reveló aquella relación años más tarde, mientras que Luciano, como de costumbre, ni confirmó ni desmintió los rumores.

Luciano Castro y Julieta Díaz confesaron que fueron novios

Actualmente, Luciano Castro y Griselda Siciliani retomaron su relación, sorprendiendo a muchos tras los años de separación. Lo que en su momento fue un romance mediático, hoy se convirtió en un reencuentro que confirma que ambos siguen conectados a nivel sentimental.

Griselda Siciliani y Luciano Castro. (Imagen: Captura Instagram Luciano Castro)

Cabe destacar que, además de sus romances mediáticos, Luciano Castro tuvo hijos con Sabrina Rojas, consolidando una de sus relaciones más significativas y dejando su huella en la vida familiar del actor dentro de su extenso historial amoroso.