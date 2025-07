Daniel Gómez Rinaldi habló por primera vez tras el violento asalto en el que fue apuñalado: “Lo que hice fue una locura”

Daniel Gómez Rinaldi vivió un violento asalto durante la madrugada del viernes, mientras se encontraba en una parada de la línea 39 de colectivos. El hecho terminó con una herida de arma blanca y una experiencia que el propio periodista definió como una “locura”.

Daniel Gómez Rinaldi fue internado de urgencia. Gentileza Instagram.

A pesar del impacto y el peligro, decidió correr al ladrón, una reacción impulsiva que estuvo a punto de tener consecuencias aún más graves.

Esto fue lo que dijo Daniel Gómez Rinaldi tras haber vivido el violento robo

La cronología del violento episodio, contada por el propio periodista, comenzó cuando el ladrón le arrebató el celular y salió corriendo. “Lo que hice fue una locura: el cuchillo pudo haber ido a otra parte”, aseguró Daniel Gómez Rinaldi. La persecución se extendió por varias cuadras. “Después de arrebatarme el celular empezó a correr por la calle Talcahuano. Lo perseguí pero en un momento lo perdí de vista, hasta que escuché un portazo”, detalló.

Siguiendo el rastro, llegó hasta unos contenedores de basura. “Entonces seguí unos metros más y vi que había dos containers de basura. Abrí uno y ahí estaba su cara”, agregó, relatando el tenso momento en el que descubrió al asaltante escondido. Con el delincuente acorralado, Rinaldi comenzó a exigirle que le devolviera el teléfono.

Sin embargo, el ladrón permaneció en un silencio perturbador. “Pero él no me decía nada. Estaba callado”, explicó Rinaldi. Luego de varios minutos de tensión, el hombre salió del contenedor. Fue en ese instante cuando el periodista lo tomó de las solapas de la campera en un intento por retenerlo. “En ese momento sacó un cuchillo tipo sierrita de cocina y me dio dos puntazos sobre el muslo”, relató, describiendo la violenta agresión que sufrió.

La ayuda médica llegó rápidamente. “Después llegó gente del SAME y una de las enfermeras me dijo: ‘la sacaste barata’”, relató Daniel Gómez Rinaldi, reflejando el alivio que sintió al recibir atención. En el lugar fue higienizado y luego trasladado para realizar la denuncia correspondiente.

A pesar de la angustiante situación, el periodista cerró con una reflexión firme: “No tengo miedo, pero le pido a la gente que no haga lo que hice yo”. Un mensaje claro que subraya la peligrosidad del momento y la importancia de actuar con cautela.