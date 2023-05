Contó en TikTok cómo descubrió gracias al baño que su novio le había sido infiel y la historia se hizo viral

TikTok se convirtió rápidamente en una de las redes sociales más utilizadas por los internautas. Su explosión se dio en plena pandemia y ahora es una de las plataformas más elegidas para subir todo tipo de contenido, desde rutinas diarias, hasta historias sobre anécdotas graciosas (o no tanto).

Hace unos días que un video se viralizó y fue por lo tragicómico de la historia. Camila, una usuaria de la red social, recordó cómo descubrió que su exnovio le había sido infiel y la manera enloqueció al resto de los internautas.

TikTok, la red social del momento. Foto: Canva

La insólita forma en la que una joven se enteró que su pareja le era infiel

La joven comenzó haciendo un breve resumen de lo que había pasado para enganchar al público: “¿Cómo me di cuenta que mi ex me engañaba yéndome a bañar?”, fue la primera frase que lanzó Camila en el video.

“Contexto, yo vivía con mi ex en el mismo departamento. Teníamos la habitación con el baño en suite. Él no estaba, no sé si estaba trabajando, no sé qué estaba haciendo”, aseguró la joven para poner en situación a quienes se quedaban a escuchar la historia.

Luego, Camila cuenta que, como en un día normal decidió irse a bañar y dejó la puerta del baño abierta. “Yo me baño con agua hirviendo y el baño se llenó de vapor, que salió del baño hacia la habitación. Todas las ventanas de la habitación estaban empañadas”, continuó.

“Corrí la cortina para limpiar la ventana y en el medio de la ventana decía ‘Menganita’, el nombre de mi ex y un corazón”, soltó sin tapujos Camila y, ya casi tentada de la risa, agregó: “No me quiero imaginar cómo ni por qué llegaron a escribir eso ahí”. Sin embargo, aseguró que no fue razón suficiente para terminar la relación.