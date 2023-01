Como Wanda Nara o la China Suárez: cómo saber qué color de pelo te va mejor.

No cabe ninguna duda de que las redes sociales son muy influyentes para las personas y son muchas las famosas nacionales e internacionales que marcan tendencia con cada uno de sus looks y estilos. Entre ellas están Wanda Nara y la China Suárez, dos mega estrellas que recientemente decidieron apostar a un cambio de look que sorprendió a más de uno.

Y es que desde hace rato que las famosas están enfrentadas luego del escandaloso Wandagate en el que la empresaria descubrió una infidelidad de Mauro Icardi con la ex Casi Ángeles. Ahora las personalidades del espectáculo están atentas a los movimientos de cada una y se percataron que ambas intercambiaron el tono de pelo.

Esto es lo que tenés que saber para elegir el mejor color de pelo

Mientras que Wanda decidió volver a su color natural, un morocho con destellos más claros, la China optó por regresar a un viejo conocido: el rubio. Si bien no se trata de un rubio muy llamativo, sino más bien buscando algo más natural, no está muy alejado del tono que ya tenía la actriz.

Hay varias formas de saber cuál es el color de pelo que encajan a la perfección. Foto: Canva

Puede ser por gustos, ganas de restaurar el pelo y dejarlo descansar de tantas decoloraciones, también puede ser por trabajo. Sin embargo, la elección del color varía según el color de ojos, tono de piel y otras características.

Qué color de pelo llevar según tus ojos

Ojos marrones : los mejores tonos son los castaños, ya que encajan a la perfección con este color de ojos. Sin embargo, si tenes un tono de piel blanco, puedes optar por rubios ceniza o crobizos. También lo puedes combinar con una base castaña y reflejos o mechas doradas.

Ojos negros: con este color combinan bien los tonos chocolate, castaño o negro, aunque el caoba también sienta bien. Es bueno también combinar mechas “babylight” para no endurecer el rostro si tienes una tez muy blanca.

Cómo saber cuál es tu color de pelo ideal. Foto: Canva

Ojos verdes : si eres de piel pálida tu tono de pelo sin duda es el rubio ceniza o con mechas, en cambio, si tu tez es más bronceada podes optar por melenas castañas, bronde o rubias cobrizas.

Ojos azules: sin dudas la melena rubia es lo que buscas si tienes piel pálida. Los tonos dorados o bronde son ideales si tu tez es más bronceada, aunque también puede generar un gran contraste un color chocolate en el pelo.

Qué color de pelo te favorece según tu tono de piel

Pieles claras: son las que tienden a quemarse fácilmente con el sol y los colores pueden variar entre la gama de rubios claros, dorados, caoba, bronde y castaños claros. Para eso debes tener en cuenta también el color de tus ojos para lograr un resultado más natural. Además, no olvides el tono de tus cejas, que deben ir a juego con el de tu melena.

Siempre los tonos naturales son lo mejor. Foto: Canva

Pieles medias : los castaños con reflejos cálidos combinan a la perfección. Si lo que se quiere es un tono rubio, ir por el dorado o con matices cobrizos, ya que el rubio oxigenado no te sentará nada bien. También puedes escoger entre colores caoba y tonos chocolate.

Pieles bronceadas o aceitunadas: la gama de castaños, chocolate y negro te sentarán genial. Para evitar rasgos de la cara muy duros, combinarlo con una técnica de “hair contouring” que mezcle tonos dorados en las capas más superficiales de la melena.

Detalles para tener en cuenta cuando cambies de color

Considera tus rasgos de la piel: es importante que no los pases por alto ya que los rubios muy claros a marrones muy oscuros no favorecen, ya que pueden acentuar manchas y ojeras.

Tips para saber cuál es tu tono de pelo perfecto. Foto: Canva