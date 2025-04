Catalina Gorostidi reaccionó al diagnóstico de “El Villano” de VIH: “Ojalá...”

El artista “El Villano” sorprendió con una importancia noticia respecto a su salud: padece de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). "Tengo HIV, sí, y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo", anunció Jonathan Müller, más conocido como “El Villano”.

Durante su comunicado, aseguró que no sabía quién lo contagió o si había contagiado a alguien. Esto dio pie a la especulación de varios usuarios, quienes mencionaron a Catalina Gorostini, la ex Gran Hermano qvinulada sentimentalmente con el artista.

Él detrás de la relación entre Catalina Gorostidi y El Villano

Los rumores hicieron tanto eco que la pediatra debió romper el silencio a través de un video. Allí, reconoció en principio la valentía del artista de confirmar su diagnóstico en vivo. "La verdad, creo que hay que respetarlo, tiene mucha valentía y ojalá que esté muy bien, se lo deseo de todo corazón (...) Siempre, acuérdense que tener relaciones sexuales es con protección", aseveró la mediática a modo de introducción.

Seguidamente, hizo alusión a su vínculo con el músico. "Quiero aclarar, porque me están preguntando por todos lados y estoy leyendo ‘el ex de Cata Gorostidi‘... Nunca estuve con El Villano, ni siquiera le llegué a dar un beso, nunca”“, aclaró Gorostidi.

“Acá solamente hicimos un videoclip. En el videoclip sí me pareció un chico lindo, pero lo vi literalmente dos veces en mi vida. Nunca pasó absolutamente nada, nunca fue a mi novio, nunca salí con él, nunca absolutamente nada”, recalcó la ex Gran Hermano sobre el detrás de su relación con el músico.

Catalina en el videoclip de El Villano para la canción: "El Cuerito".

Finalmente, a modo de cierre, confesó un percance que tuvo con El Villano durante uno de los repechajes en Gran Hermano 2024. “Si me decepcionó bastante cuando hizo una movida de marketing cuando yo estaba adentro, cuando fue el repechaje, por la canción que hicimos juntos, pero nada más que eso (...) Yo estoy muy sana, tengo un montón de estudios porque entré a la casa, porque estuve internada en septiembre por la rabdomiólisis, así que yo estoy muy bien y no me jodan más. No me involucré en cosas”, sentenció.