Aseguran que Leonardo Sbaraglia tiene una nueva pareja: de quién se trata

Leonardo Sbaraglia es de los actores más queridos de Argentina. Caballos Salvajes (1995); Plata quemada (1999) e Intacto (2001)son algunas películas que le valieron reconocimiento internacional y premios como El Goya.

Leonardo Sbaraglia, locuaz durante la presentación de "El hombre que amaba los platos voladores" en San Sebastián. (X @sansebastianfest)

"Creo que mi mayor virtud es ser muy concienzudo. El tema no es tener grandes oportunidades, sino aprovecharlas y saber sostenerlas. Sé bastante, sí, pero me queda mucho por saber. Y no solo como actor", destacó el actor en una entrevista con la revista HOLA!, sobre sus virtudes tanto dentro como fuera de la actuación.

Ahora bien, Sbaraglia también ha gozado de sumo éxito en su vida amorosa. A lo largo de su vida, fue vinculado con Cecilia Dopazo, Eva de Dominici, una actriz brasileña, María Campos y María Laura Santillán , sin brindar mayores detalles.

Su vida privada la ha resguardado por todo lo alto. Es por ello que los fanáticos se sorprendieron al escuchar una nueva información sobre su rubro romántico: estaría saliendo con una persona vinculada al mundo artístico.

Los detalles de la nueva relación de Leonardo Sbaraglia

La noticia fue confirmada por Pepe Ochoa, en medio de las insistencias de Ángel de Brito. Allí, destacó que el actor se habría enamorado de una chica vinculada en el rubro del entretenimiento. “Leonardo Sbaraglia está de novio”, confirmó el comunicador.

De acuerdo con Ochoa, la joven se llama Rebeca y es tanto productora como artista. El actor la habría conocido durante una de sus grabaciones y se enamoró, al punto de que ya se presentaron antes las familias. “Es una chica que labura en producción. Es argentina y se conocieron mientras el estaba grabando (...) la termina conquistando y hace 15 días el se la presenta a toda su familia”, explicó Pepe.

Leonardo Sbaraglia reveló cómo fue darle vida a Carlos Menem

En otro aspecto, uno de los proyectos más esperados por los argentinos es “Síganme!”, la serie de Prime Video sobre la historia de Carlos Menem. Para el rol del presidente apostaron por Leonardo Sbaraglia, quien pasó por un arduo proceso para convertirse en el abogado.

"Llegó a ser presidente casi tres veces y para estar a la altura tuve que aprender un montón de cosas, que me han costado bajarlas al cuerpo e incorporarlas en la serie de forma no verbal. Desde miradas, hasta formas de hablar, junto con palabras que él solía utilizar”, contó en una ntrevista.