Ángel de Brito reveló cuántas veces tiene relaciones en una semana con su marido y sorprendió a todos

Ángel de Brito es uno de los periodistas más populares de la televisión y una palabra autorizada para hablar de noticias de espectáculo. Es una de las figuras más temidas por los famosos. El conductor de LAM no suele hablar de su vida privada, y poco se sabe de su intimidad.

El periodista cuenta con gran exposición mediática por estar todo el tiempo al aire no solo en LAM, el programa estrella de la farándula argentina, sino que también tiene su programa en el streaming de Bondi. Ángel de Brito mantiene un intercambio constante con sus seguidores por medio de las preguntas de Instagram.

Ángel de Brito, conductor oficial de LAM.

A pesar de mantener su vida privada en total hermetismo, el conductor reveló un detalle de su intimidad con su marido, a quien no se lo conoce, pero sí se sabe que está casado hace varios años.

La picante revelación íntima de Ángel de Brito

En la caja de preguntas que abrió el fin de semana, un seguidor le preguntó: “¿En dónde pasas las fiestas?“. Sin problemas, el conductor de LAM reveló: ”Con mi familia en Buenos Aires".

Luego, sus seguidores fueron por más y le preguntaron sobre la frecuencia con la que tiene relaciones con su marido. “¿Gar... muy seguido?", quiso saber un usuario.

A lo que Ángel de Brito comentó sin filtros y con sinceridad: ”Todos los días que puedo“. El conductor sorprendió a sus seguidores con su confesión privada de la que nunca suele hablar.

Entre otras preguntas que respondió, el famoso conductor habló de algunas noticias que tiene en la semana para LAM y a qué famosa argentina le gustaría tener de angelita, esta es Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes.

Ángel de Brito nunca reveló el nombre de su pareja ni el rostro, pero se sabe que está casado hace unos años y es un detalle de su vida que guarda bajo llave.