Preocupación en Montecarlo por robo de metales.

Vecinos de la localidad de Montecarlo se encuentran preocupados por el aumento de robos de metales que se dan en el municipio estos últimos meses.

Señalan que los delincuentes roban en cualquier momento del día, afectando a los vecinos de la zona urbana, quienes precisaron que hace seis meses la situación se intensificó.

Advierten que una de las causantes son los lugares de acopio ilegales de metales, ya que los ladrones se llevan hasta cestos de basuras, cerraduras y cualquier tipo de metal que puedan vender.

“El bronce está en auge, cualquier canilla de cualquier casa que esté hacia la vía pública la rompen y la llevan, hoy el mayor inconveniente que estamos teniendo es el robo de cables, hay vecinos que han sufrido el robo del tendido eléctrico que baja a su domicilio hasta en dos ocasiones”, detalló Daniel Galarza, concejal e integrante del grupo Vecinos en Alerta Montecarlo.

Estos robos generan una pérdida económica muy grande para los residentes de las viviendas, ya que la cooperativa local a cargo del servicio le cobra 5 mil pesos por la reposición de esos cables.

“La cooperativa les hace un plan de pago de seis meses a los usuarios damnificados, otra cosa no pueden hacer, pero el robo de cable está a la orden del día. Te cortan la luz, suben al poste, te cortan los cables y se llevan los metros necesarios para poder venderlos en estos lugares no habilitados”, apuntó.

El edil también comentó que hay una “zona roja” en Montecarlo “para el paso de estos delincuentes que comprende desde barrio Guairá, 17 de Octubre, Vista Alegre, 9 de Julio, llegando hasta barrio Las Flores, es una sola línea donde circulan estas personas llevando lo que sea”.

Galarza reveló que la lucha contra este tipo de delitos es complicada, debido a que “son pocos efectivos, pocas herramientas, hay faltante de combustible, por día cada móvil patrulla entre 200 y 300 kilómetros”.

Agregó además que “quizás contamos con muchos destacamentos pero no contamos con los efectivos policiales suficientes para cubrir todos los destacamentos, tenemos un centro de monitoreo de cámaras que no funcionan en la totalidad, se utiliza únicamente para constatar el delito cuando ya ocurrió y no para prevenirlo. Al momento de inaugurarse hace bastantes años había un oficial efectivo cada cuatro cámaras y hoy no hay nada”.

Fuente: Primera Edición