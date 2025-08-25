Apartaron del cargo al segundo jefe de la Unidad Regional III de Eldorado.

De acuerdo con información publicada por el portal Eldopolis, la Unidad Regional III de la Policía de Misiones atraviesa un sorpresivo cambio en su conducción.

El comisario inspector Miguel Valenzuela, quien se desempeñaba como segundo jefe, fue apartado de sus funciones y reemplazado por la comisario inspector Patricia Portillo, que ya asumió el cargo.

El mismo medio indicó que Valenzuela habría sido detenido y deberá comparecer ante la justicia en el marco de una investigación en curso. Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial de la fuerza provincial sobre la situación.