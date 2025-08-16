No solo empanadas, Gladys “La Bomba Tucumana” ahora vende sánguches tucumanos: cuánto cobra

Gladys “La Bomba Tucumana” no solo brilla en los escenarios: también tiene su propio emprendimiento gastronómico en Buenos Aires, donde lleva los sabores del norte argentino a dos locales, en Recoleta y Belgrano. Y entre todas sus propuestas, los nuevos sánguches tucumanos se ganaron un lugar especial en la carta y en el paladar de sus clientes.

“No hace falta viajar al norte… el norte viaja a vos en cada bocado”, promociona Gladys sobre estos platos que ahora son estrellas del menú.

Cuánto cuestan los sánguches que vende La bomba tucumana

La opción más buscada es el sánguche de milanesa XL , que se vende a $21.600 en las apps de delivery. Se trata de un clásico tucumano con pan crujiente, carne jugosa y condimentos típicos de la región.

Otra alternativa es el sánguche de ternera, que tiene un precio de $19.200. Ambas versiones están pensadas para ser contundentes y acompañar la experiencia con el toque de autenticidad que la artista defiende en toda su propuesta gastronómica.

Además de estos sánguches, el menú incluye empanadas tucumanas hechas con receta tradicional (sin papa, pasas de uva ni aceitunas) y clásicos del norte como locro, tamal y humita.

El espacio, decorado con color amarillo predominante y frases en neón, suma un toque personal que combina la gastronomía con la carrera musical de su dueña.

El precio de las empanadas de La Bomba Tucumana en 2025

Actualmente, cada empanada cuesta $3.600 (precio actualizado a agosto 2025 en Pedidos Ya). Hay que tener en cuenta que las empanadas son pequeñas, no superan los 10 cm.

¿Qué sabores ofrece La Bomba?

La carta incluye seis variedades:

Pollo con cebolla de verdeo (la más jugosa y sabrosa)

Ternera y queso , una combinación clásica del norte

Hongos al malbec con queso , original y aromática

Carne suave , con huevo y verdeo, pero poco jugosa

Jamón y queso , con huevo integrado

Caprese, con exceso de mozzarella y poca albahaca

¿Dónde y cuándo se pueden comprar?

Los locales de La Bomba están abiertos todos los días de 11 a 23, y también se pueden pedir por delivery a través de Rappi y Pedidos Ya.