Massa privilegió el envío de fondos a provincias afines para afirmar su chance electoral

El plan “platita” en su versión provincial tuvo un claro sesgo a favor de las provincias afines al oficialismo, que en gran medida explica el 37% de votos a favor que obtuvo en las elecciones presidenciales el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa.

Los números oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provincias (DNPA) dan cuenta de esta clara preferencia que tiene entre las beneficiadas a Buenos Aires, Formosa, Tucumán y Formosa, e incluye alguna curiosidad como un millonario envío a la Jujuy del opositor Gerardo Morales.

Entre los distritos más perjudicados se encuentran Córdoba y Mendoza, que quedaron en el último y anteúltimo lugar del ranking cuando se evalúan los giros en función de la cantidad de habitantes, jurisdicciones claramente enfrentadas con el poder central.

Este escenario quedó planteado por la consultora Politikon Chaco quien analizó el destino de los fondos derivados por “Transferencias No Automáticas” (TNA).

Si bien los fondos provienen de la coparticipación, los TNA los reparte el Gobierno nacional en forma absolutamente discrecional en base a convenios específicos, pero que requieren sí o sí de la firma del funcionario de turno a nivel nacional. Pueden efectivizarse en forma de ATN u otra denominación afín como el término más directo “Asistencia a Provincias”. Estos son giros de libre disponibilidad no reembolsables.

El trabajo señaló que de “enero a octubre de 2022 todas las provincias (excluyendo CABA) habían recibido ATNs y en este 2023 hay tres provincias que no captaron fondos por este concepto: Córdoba, Corrientes y Jujuy, todas de signo político opositor al gobierno nacional”.

Alejandro Pegoraro director de la consultora, consideró que la distribución de esta masa de dinero estuvo “influenciada por el calendario electoral”.

En diálogo con este medio, el economista recordó además que “este es uno de los puntos en los que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está poniendo la lupa y le está pidiendo al Gobierno que lo reduzca” como parte del plan para poder cumplir con las metas de déficit fiscal. Este resulta un reclamo histórico del organismo que entiende que en este tipo de asistencia se enmascaran los desequilibrios provinciales.

Pegoraro detalló que desde que Massa asumió en julio de 2022 estas transferencias discrecionales se habían reducido en términos reales en torno al 30%. Sin embargo, esta tendencia cambió en el trimestre previo al sufragio con alzas de 20 puntos en agosto, 47 puntos en septiembre y 45 puntos en octubre.

Durante octubre, las TNA treparon a $ 240.218 millones, con un aumento real (por encima de la inflación) de 45%.

El candidato a presidente Sergio Massa. Foto: Javier Ferreyra

Massa utilizó esta herramienta para compensar los menores recursos que recibía las provincias por “Transferencias Automáticas” (Coparticipación y leyes especiales, entre otras) afectadas por la recesión, la inflación y las últimas medidas de reducción de impuestos. Pero la forma en que decidió distribuirlas demuestra que corrieron mejor suerte los distritos alineados con el oficialismo nacional.

“Hay una lógica política que tiene que ver con asistir a las provincias en el marco del calendario electoral. Gran parte de las provincias que más recibieron son provincias afines al gobierno”, remarcó Pegoraro.

Según el economista, Massa en lugar de los estigmatizados Aportes del Tesoro Nacional (ATN) canalizó la ayuda directamente mediante el ítem “Asistencia a Provincias”.

El desglose muestra que por esta vía la provincia de Buenos Aires recibió $ 20.000 millones en agosto, septiembre y octubre, una cifra inédita y que no puede desligarse de la necesidad del oficialismo de llegar con recursos al conurbano bonaerense donde se jugó gran parte de la elección.

También recibieron dinero de esta forma Catamarca ($ 1.000 millones), Formosa ($ 2.400 millones), Misiones ($ 2.000 millones), Salta ($ 3.000 millones), Tierra de Fuego ($ 1.000 millones) y Tucumán ($ 8.000 millones). De este grupo, solo Tucumán había captado fondos por este concepto en los últimos dos años; para el resto, fue la primera vez que accedieron a ese financiamiento a sus tesoros.

Pegoraro puso la lupa en un giro de $ 2.600 millones a Jujuy, planteando la posibilidad de la existencia de un vaso comunicante entre Massa y Morales: “No es casualidad que Jujuy no recibió ATN en todo el año y en octubre recibió esa suma”

El trabajo de Politikon también reveló que en octubre Mendoza fue la única provincia que recibió ATN por $ 1.590 millones.

“Hasta septiembre era una de las cuatro provincias que no había recibido ATN. Las otras eran Corrientes, Jujuy y Córdoba, las cuatro provincias con gobiernos contrarios al nacional. Entiendo que ante un pedido específico no pudieron negarse porque no le habían dado nada”, conjeturó.

Cuando se estudia la relación per capita de los giros discrecionales entre enero y octubre, Córdoba y Mendoza ocupan el último y anteúltimo lugar.

A Córdoba el Gobierno nacional le asignó $ 11.110 por habitante, apenas un 7% de lo que consiguió La Rioja que embolsó el máximo: $ 143.768. En el caso de Mendoza obtuvo $ 11.885, un 8% con respecto al distrito de mayor suerte.

Por su parte, Río Negro recibió $ 23.816 per capita, $ 23.816, 16% de lo que se llevó el distrito que dirige Ricardo Quintela. Cabe recordar que tras el resultado de las PASO, Quintela había declarado que si Javier Milei llegaba a la presidencia, él iba a tener que dejar la gobernación.