Los precios de la marca uruguaya de ropa “estilo Zara” que desembarcó en Florida y que compite con Flores y Once

Este fin de semana, toda la atención en Calle Florida se concentró en una sola marca: Indian. Sin hacer ruido y desde una estrategia discreta, pero efectiva, la cadena apodada la “H&M uruguaya” porque las modas de las prendas con similares en calidad y estilo a cadenas conocidas como H&M y Zara, comenzó su expansión en la Argentina.

El primer paso fue colocar una tienda en la esquina emblemática de Florida y Tucumán, a fines de 2024, consolidando una presencia que ahora incluye Córdoba y una tienda integral de “market” en Florida y Perón, con productos que combinan indumentaria, diseño y decoración para el hogar, tal como sofás.

Dónde está ubicado Indian

Su ubicación en la esquina de Florida y Perón no es casual: ese espacio fue ocupado por Falabella hasta hace pocos años y antes albergó la tradicional tienda Gath & Chaves.

Qué ropa se puede comprar en Indian

El nuevo local conocido como Indian Market, busca capturar consumidores con una propuesta que incluye:

Moda femenina

Masculina

Infantil

También se venden artículos para el hogar.

Otro dato a tener en cuenta es que hay variedad de talles y hasta las mismas prendas en diferentes colores y estampados, siendo una gran competencia para lugares como Once o la Calle Avellaneda. A esto se suma que tiene posibilidad de ver la ropa en persona, a diferencia de las plataformas chinas como Shein y Temu.

Cuánto cuesta comprar ropa en Indian

Indian forma parte del grupo Chic Parisien, con 60 años de historia en Montevideo. Opera en Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Costa Rica y México, y su modelo de importación se basa en fábricas del sudeste asiático.

Su propuesta incluye precios muy agresivos como:

Suéteres y jeans desde $9.900

Remeras desde $4.900

Camperas desde $50.000

Además, las colecciones se renuevan constantemente y tienen “sale” en muchas prendas de cada temporada.

Planes de expansión en Argentina

El crecimiento está en marcha: Indian confirmó la apertura de nuevas sucursales en Mendoza (centro y Palmares Shopping), Bahía Blanca, Santa Fe, Mar del Plata y Rosario. Además, ya habilitó ventas online para todo el país.