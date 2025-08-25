Economía / precios

Los precios de la marca uruguaya de ropa “estilo Zara” que desembarcó en Florida y que compite con Flores y Once

La cadena uruguaya de fast fashion Indian inauguró su primera tienda en la calle Florida y ya planea abrir nueve locales antes de fin de año. Una lista con algunos precios.

Camila Charris
Camila Charris

25 de agosto de 2025,

Los precios de la marca uruguaya de ropa “estilo Zara” que desembarcó en Florida y que compite con Flores y Once
Los precios de la marca uruguaya de ropa “estilo Zara” que desembarcó en Florida y que compite con Flores y Once

Este fin de semana, toda la atención en Calle Florida se concentró en una sola marca: Indian. Sin hacer ruido y desde una estrategia discreta, pero efectiva, la cadena apodada la “H&M uruguaya” porque las modas de las prendas con similares en calidad y estilo a cadenas conocidas como H&M y Zara, comenzó su expansión en la Argentina.

El primer paso fue colocar una tienda en la esquina emblemática de Florida y Tucumán, a fines de 2024, consolidando una presencia que ahora incluye Córdoba y una tienda integral de “market” en Florida y Perón, con productos que combinan indumentaria, diseño y decoración para el hogar, tal como sofás.

Dónde está ubicado Indian

Su ubicación en la esquina de Florida y Perón no es casual: ese espacio fue ocupado por Falabella hasta hace pocos años y antes albergó la tradicional tienda Gath & Chaves.

Qué ropa se puede comprar en Indian

El nuevo local conocido como Indian Market, busca capturar consumidores con una propuesta que incluye:

  • Moda femenina
  • Masculina
  • Infantil
  • También se venden artículos para el hogar.

Otro dato a tener en cuenta es que hay variedad de talles y hasta las mismas prendas en diferentes colores y estampados, siendo una gran competencia para lugares como Once o la Calle Avellaneda. A esto se suma que tiene posibilidad de ver la ropa en persona, a diferencia de las plataformas chinas como Shein y Temu.

Cuánto cuesta comprar ropa en Indian

Indian forma parte del grupo Chic Parisien, con 60 años de historia en Montevideo. Opera en Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Costa Rica y México, y su modelo de importación se basa en fábricas del sudeste asiático.

Su propuesta incluye precios muy agresivos como:

  • Suéteres y jeans desde $9.900
  • Remeras desde $4.900
  • Camperas desde $50.000

Además, las colecciones se renuevan constantemente y tienen “sale” en muchas prendas de cada temporada.

Planes de expansión en Argentina

El crecimiento está en marcha: Indian confirmó la apertura de nuevas sucursales en Mendoza (centro y Palmares Shopping), Bahía Blanca, Santa Fe, Mar del Plata y Rosario. Además, ya habilitó ventas online para todo el país.

Temas Relacionados

MÁS DE precios
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS