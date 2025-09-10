Este miércoles 10 de septiembre a las 16:00 el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto.
La información que produce el INDEC es fundamental para la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado.
De cuánto se espera que sea la inflación de agosto 2025
Según la mayoría de los pronósticos de consultoras privadas y analistas, se esperaba que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto se ubicara en un rango de entre 1,8% y 2,1%.
Además, según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los analistas corrigieron al alza su estimación e indicaron que el IPC de agosto será de 2,1%.
Qué es el INDEC en Argentina
El INDEC es un organismo público, de carácter técnico e independiente, que tiene la responsabilidad de producir y difundir la estadística oficial en Argentina.
¿Qué hace el INDEC?
El INDEC se encarga de realizar diversas actividades para recopilar y analizar información sobre la economía y la sociedad argentina. Entre sus funciones principales se encuentran:
- Censos de Población, Hogares y Viviendas: Cada 10 años, el INDEC realiza un censo para contar a todos los habitantes del país y obtener información demográfica y social detallada. El último se realizó en 2022.
- Censo Nacional Económico: Recopila información sobre las unidades económicas de la Argentina, como empresas, comercios e industrias.
- Encuestas continuas: Mensualmente o trimestralmente, el instituto lleva a cabo encuestas a nivel nacional para medir indicadores clave como la inflación (Índice de Precios al Consumidor - IPC), el empleo y desempleo (tasa de desocupación) y la pobreza e indigencia.
- Estadísticas de comercio exterior: Mide la cantidad de exportaciones e importaciones de la Argentina.
- Indicadores de actividad económica: Produce información sobre la producción industrial, la construcción, la agricultura, entre otros sectores.