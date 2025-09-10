Este miércoles 10 de septiembre a las 16:00 el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto.

La información que produce el INDEC es fundamental para la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado.

De cuánto se espera que sea la inflación de agosto 2025.

De cuánto se espera que sea la inflación de agosto 2025

Según la mayoría de los pronósticos de consultoras privadas y analistas, se esperaba que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto se ubicara en un rango de entre 1,8% y 2,1%.

Además, según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los analistas corrigieron al alza su estimación e indicaron que el IPC de agosto será de 2,1%.

Qué es el INDEC en Argentina

El INDEC es un organismo público, de carácter técnico e independiente, que tiene la responsabilidad de producir y difundir la estadística oficial en Argentina.

¿Qué hace el INDEC?

El INDEC se encarga de realizar diversas actividades para recopilar y analizar información sobre la economía y la sociedad argentina. Entre sus funciones principales se encuentran: