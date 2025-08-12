Feriados 2025: Cuánto me tienen que pagar si trabajo el viernes 15 de agosto

Con la llegada del esperado fin de semana largo de agosto, muchos argentinos se preguntan qué sucede si deben cumplir con sus obligaciones laborales el viernes 15 de agosto, declarado día no laborable con fines turísticos por el Decreto 1027/2024 del Gobierno Nacional.

Qué se celebra el 15 de agosto

En Argentina, se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín el próximo domingo 17 de agosto. Sin embargo, dado que esta fecha es un feriado trasladable y cae en fin de semana, el gobierno ha decidido colocar para el viernes 15 de agosto un día no laborable para crear un fin de semana largo con fines turísticos.

Efemérides. Paso a la inmortalidad del General José de San Martín. (Archivo)

A diferencia del feriado del 17 (que este año cae domingo), el 15 de agosto no es feriado sino día no laborable, lo que implica diferencias clave:

Para el sector público, el descanso es obligatorio, incluyendo organismos como la Administración Pública Nacional, bancos y compañías de seguros.

Para el sector privado, es el empleador quien decide si se trabaja o no.

¿Cómo se paga si trabajo el 15 de agosto?

Si te toca trabajar el viernes 15 de agosto en una empresa del sector privado que decide no otorgar el descanso, el pago será el habitual, sin recargo ni doble jornal. Esto se debe a que los días no laborables no están contemplados bajo las mismas normas que los feriados nacionales.