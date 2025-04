¿Es feriado el 2 de mayo?: cuánto me tienen que pagar si trabajo

Con la llegada del esperado fin de semana largo por el Día del Trabajador, muchos argentinos se preguntan qué sucede si deben cumplir con sus obligaciones laborales el viernes 2 de mayo, declarado día no laborable con fines turísticos por el Decreto 1027/2024 del Gobierno Nacional.

¿Qué se conmemora el 1° de mayo?

El 1° de mayo es el Día Internacional del Trabajador, una fecha histórica que recuerda las luchas obreras por mejores condiciones laborales, originadas en Chicago en 1886. Este día es un feriado nacional inamovible en todo el país y, por ley, los trabajadores que lo trabajen deben cobrar el doble de su jornada habitual, según establece la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Qué pasa con el viernes 2 de mayo?

A diferencia del feriado del 1°, el 2 de mayo no es feriado sino día no laborable, lo que implica diferencias clave:

Para el sector público , el descanso es obligatorio , incluyendo organismos como la Administración Pública Nacional, bancos y compañías de seguros.

Para el sector privado, es el empleador quien decide si se trabaja o no.

¿Cómo se paga si trabajo el 2 de mayo?

Si te toca trabajar el viernes 2 de mayo en una empresa del sector privado que decide no otorgar el descanso, el pago será el habitual, sin recargo ni doble jornal. Esto se debe a que los días no laborables no están contemplados bajo las mismas normas que los feriados nacionales.

¿Y si trabajo ambos días?

En el caso de trabajar tanto el 1° como el 2 de mayo, el pago será diferente para cada jornada:

El 1° de mayo , al ser feriado nacional, debe abonarse doble .

El 2 de mayo, al ser no laborable, se paga normal, salvo que el empleador decida dar el día libre, en cuyo caso no se descuenta del salario.

¿Por qué se declaró no laborable el 2 de mayo?

La decisión forma parte del calendario turístico 2025 para fomentar el turismo interno, generando un fin de semana extra largo de cuatro días (del jueves 1 al domingo 4 de mayo), ideal para escapadas y viajes cortos.