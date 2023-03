Debido a la caída de la recaudación, AFIP estudia aumentar los controles para exportadores

Durante febrero, la recaudación sufrió una fuerte caída en los derechos de exportación, por lo que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se plantea aumentar los controles ya que, presume, podría tratarse de especulaciones para presionar la implementación de un “dólar soja 3″.

El mes pasado, los derechos de exportación sufrieron un descenso de 55,9% a $48.666 millones e impulsaron la recaudación a la baja en términos reales de un 9,5% pese a que en todo febrero ascendió a $2.12 billones, lo que representa un incremento del 82,3% interanual.

El foco puesto en la exportación.

Ante ese escenario, la AFIP se enfocó en los productores de silobolsas, ya que sospecha que estarían acopiando a fin ejercer presión para que se implemente un “dólar soja 3″.

“Estamos estudiando qué podemos hacer con los productores de silobolsas que acopian, con motivos de especulación. Esto lo vemos a través del sistema satelital”, aseguraron fuentes del organismo.

En tanto, en lo referido a la recaudación, señalaron desde la AFIP: “Según como se mire, la recaudación es positiva o negativa. Si sacamos los derechos de exportación, que juegan en contra, la recaudación fue positiva. Hay que medir la recaudación no solo a través de la inflación, porque así siempre vamos a estar al límite”.

Por otro lado, desde la entidad aseguraron haber cumplido con todo lo pactado con el sector agropecuario.

Cómo fueron las exportaciones en 2022

Durante 2022, las exportaciones agropecuarias llegaron a un nuevo récord. Los datos de la Secretaría de Agricultura hablan de exportaciones agropecuarias del 8,5% en 2022 con respecto a 2021, al totalizar US$ 49.581 millones.

Los mayores crecimientos porcentuales los registraron los rubros carne y lácteos, con 20,7%, al comercializar por US$ 5.508 millones de dólares; trigo, con 35,4%; al sumar US$ 4.723 millones; y el acumulado de girasol, cebada y sorgo creció en conjunto 41,4%, al concretar ventas por US$ 3.557 millones.

A su vez, las exportaciones de soja alcanzaron US$ 22.279 millones, marcando un aumento del 2,5%; mientras que las de maíz treparon 2,7%, al totalizar US$ 9.543 millones; en tanto que tabaco, madera y algodón alcanzaron los US$ 803 millones y marcaron un crecimiento del 3%.