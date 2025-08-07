Cuánto cuesta una porción de torta de Maru Botana en agosto 2025

Maru Botana es una de las cocineras más reconocidas del país, siendo famosa por su especialización en pastelería y cocina casera, motivo que la ha llevado a ser elegida por muchos para la hora de la merienda.

Maru Botana es reconocida por sus tortas. (Instagram de Maru Botana)

Los restaurantes de Maru Botana en Buenos Aires

En total son 5 los restaurantes de Maru Botana en Buenos Aires. Estos son:

Maru Botana Belgrano R en Echeverría 3230. Tiene una calificación de 4.1 estrellas en Google Maps. Maru Botana Belgrano en 11 de Septiembre 982. Tiene una calificación de 4 estrellas en Google Maps. Maru Botana Retiro en Suipacha 1371. Tiene una calificación de 4.2 estrellas en Google Maps. Maru Botana Barrancas de Belgrano en 11 de Septiembre 1772. Tiene una calificación de 4.2 estrellas en Google Maps. Maru Botana Pilar en Colectora Este Panamericana S/N Km. 44, B1669 Pilar, Provincia de Buenos Aires. Tiene una calificación de 4.5 estrellas en Google Maps.

Cuánto cuesta una torta de Maru Botana

En el menú del restaurante de Maru Botana hay opciones dulces y saladas. Pero, en el caso de querer ir a desayunar o merendar, la opción de pedir un café con leche con alguna torta.

Las tortas tienen un precio de $14mil la porción. Algunas de las porciones de tortas que se pueden pedir son:

Balcarce

Brownie c/merengue

Brownie c/rulos

Pastel de limón

Tarta de queso

Chocotorta

Marquise c/frutos

Marquise c/ merengue.

Cuánto cuesta una torta completa de Maru Botana