Cuánto cuesta comer el menú completo en El Preferido de Palermo con entrada, plato fuerte, postre y vino: ideal para 2 personas

Si hay un rincón de Buenos Aires donde la tradición convive con la innovación, ese es El Preferido de Palermo. Este restaurante abrió sus puertas en 1952 como un humilde bodegón y hoy, tras una cuidada restauración, mantiene vivo el espíritu de la gastronomía porteña en un entorno que respira historia, tal como explica su mención en la Guía Michelín.

Qué se puede comer en El Preferido de Palermo

El local funciona en un icónico edificio rosado de 1885, a solo una cuadra de la reconocida parrilla Don Julio, de la que comparte propietario. Los suelos de época, los espejos antiguos y los coloridos botes de encurtidos decoran un espacio que conserva la identidad de antaño, al tiempo que ofrece una carta fiel al ADN porteño.

El Preferido de Palermo, como un viejo bodegón. Foto: Daniel Santos

Entre los platos imperdibles, la Milanesa de bife de chorizo se lleva todos los elogios. Su fama no es casual: carne tierna, frita con muy poco aceite. A simple vista es sencilla pero muestra la autenticidad de un plato tan argentino como casero.

El Preferido de Palermo también se distingue por su amplia selección de embutidos artesanales: salame chacarero, spianata, bondiola y panceta estacionada, entre otros. La propuesta se completa con vegetales orgánicos de producción propia, entre ellos variedades únicas como los Tomates Reliquia, que aportan frescura y sabor de estación.

Cuánto cuesta comer el menú completo de El Preferido de Palermo

Todos estos platos hacen parte de su menú de degustación, el cual se puede elegir en una versión larga o corta, además de ser maridada con vinos o no.

Este menú es una opción ideal para probar varios platos y se puede compartir por la abundancia de sus platos. En los primeros días de septiembre 2025, el menú largo con el maridaje costaba $250mil.

Se vende en El Preferido de Palermo.

El menú de degustación incluye diversos platos, maridados con vinos para complementar la comida:

Entradas de pan, aceite de oliva y charcutería.

Trae la famosa milanesa de bife de chorizo como plato principal con sus guarniciones.

El postre abarca diferentes sabores de helados.

Todos los platos provienen de alguna provincia de Argentina.

“Estamos comprometidos con una serie de prácticas, como la cría de nuestras propias reses y el cultivo de vegetales, que nos vinculan de una manera muy estrecha con el entorno, lo que nos ha llevado a una relación muchísimo más responsable con él”, explicó Guido Tassi, al frente de la propuesta gastronómica.