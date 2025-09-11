Aumento confirmado a jubilados ANSES: cuánto será la mínima en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales que comenzará a regir en octubre de 2025, de acuerdo a lo que informó El Cronista. La suba se aplicará de manera automática según lo establece la Ley de Movilidad.

¿Cómo se calcula el aumento?

Según el medio citado, el ajuste de los haberes se realiza en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC dos meses antes de la acreditación.

Esto significa que los haberes de octubre se incrementaría el porcentaje de agosto, acumulando así una nueva actualización para los adultos mayores.

Jubilación mínima en octubre 2025

Con la información que difundió Infobae, así quedarían las jubilaciones aproximadamente.

Jubilación mínima sin bono: $326.298,38.

Jubilación mínima con bono de $70.000: $396.298,38

Comparación con septiembre

En septiembre, la jubilación mínima había quedado en $320.277,18, que con el bono sumaba un total de $390.277,18. Por lo tanto, en octubre los ingresos de los jubilados tendrían un pequeño incremento.

La jubilación máxima, por su parte, pasó de $2.114.977,6 en agosto a $2.155.162,17 en septiembre, y volvería a actualizarse en octubre con la fórmula vigente.