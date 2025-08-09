En juego: River empata en su visita a Independiente de Avellaneda

Independiente recibe a River en el Libertadores de América por la cuarta fecha del Clausura 2025. El clásico es con realidades totalmente distintas, al menos en el comienzo del segundo semestre. El Rojo no empezó de la mejor manera, tras el protagonismo del primer semestre. Y el “Millo” apunta a ser el líder de la Zona A, más allá de sus intermitencias. Empatan en cero, y al dueño de casa le anularon dos goles. Televisa TNT Sports.

ASI LLEGARON INDEPENDIENTE Y RIVER

Los de Avellaneda aún no ganaron en el torneo local, quedaron eliminados en Copa Argentina frente a Belgrano y su entrenador Julio Vaccari tuvo fuertes declaraciones. Todo indica que será una semana clave para el futuro de él en la institución, porque en las próximas semanas también tiene los duelos por Copa Sudamericana.

Julio Vaccari. Foto: FOTOBAIRES.

Por otro lado, los dirigidos por Marcelo Gallardo tuvieron un buen arranque. Tres victorias y un empate en lo que va de la segunda mitad del año, incluyendo la Copa Argentina. Además, pensando en el partido que jugará frente a Libertad de Paraguay por Copa Libertadores el próximo miércoles, tiene un amplio plantel que le permitiría pasar de mejor manera los momentos de rotación.