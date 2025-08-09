Ver en vivo Boca contra Racing por el Clausura: en qué canal lo pasan

Boca y Racing, además de ser un clásico histórico, potenciaron esa rivalidad en los últimos años. Pelearon torneos, se enfrentaron en fases definitorias y jugaron finales. Por eso, el partido, a priori, se presenta como uno de los más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El presente de Boca y Racing

El Xeneize está atravesando la racha sin victorias (11) más larga de toda su historia y las eliminaciones en todas las competencias que disputó, hicieron que el 2025 sea uno de los peores años futbolísticos en toda la historia del club. Por el campeonato todavía no pudo ganar: 2 empates y una derrota.

Equipo de Boca.

Por el otro lado, La Academia llega de ganar en Copa Argentina frente a Riestra, pero su andar en el Clausura también es malo. Dos derrotas y una sola victoria. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Costas tienen los octavos de final de Copa Libertadores en la semana entrante, el gran objetivo del semestre, y por el cual el torneo local queda un poco de lado.

Racing vs Deportivo Riestra Fecha: 03/08/2025 Categoría: Fotos de futbol Copa Argentina. Octavos de Final.

En qué canal pasan Boca - Racing

En conclusión, Boca recibe a Racing en La Bombonera este sábado a las 16:30 por la 4ta fecha del Torneo Clausura 2025 y el canal que lo transmite es ESPN Premium. El encargado de impartir justicia será Nicolás Ramírez.