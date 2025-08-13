Un juvenil de San Lorenzo mostró cómo es un día en la pensión y desató la bronca de los hinchas

San Lorenzo atraviesa una gran crisis institucional que se ve reflejada en todos los sectores del club. El primer equipo no pudo sumar refuerzos en este mercado de pases por inhibiciones, debido a las deudas millonarias que tiene el club. Pero en esta ocasión, un juvenil que vive en la pensión del club, mostró como es un día de los jóvenes de ahí y se desató la polémica en redes sociales.

El video del juvenil en la pensión de San Lorenzo

Jonas Rodríguez, arquero categoría 2008 del Cuervo, publicó un video que se hizo muy viral las plataformas: “Esto es un 24 horas viviendo en la pensión de San Lorenzo”, señala recién levantado. Luego, muestra como ordena la cama, su lavado de dientes y llega uno de los puntos que más se debatió: el desayuno fue un café con pan y queso. La comida fue uno de los puntos centrales de discusión de los usuarios y desató el enojo de los hinchas, que creen que no es la adecuada para un deportista del club.

ARCHIVO - Cancha de San Lorenzo. (AP Foto/Rodrigo Abd, archivo)

Después, dentro la rutina deportiva que se ve en el video, se ve otra de las situaciones que llamaron la atención. Las canchas de pasto natural del predio, donde estaban haciendo duelos los juveniles, se ven en un pésimo estado.

Las repercusiones del video

La publicación fue hecha en conjunto entre el jugador y una página partidaria de San Lorenzo (@locura_azulgrana) en Instagram. Rápidamente, muchas personas dejaron su opinión en los comentarios: "No pueden dar de comer únicamente pan, es bochornoso, sobretodo para potenciales deportistas de primer nivel", “Mirá como tienen las canchas, y después los pibes dejan todo, claramente lo único que queda en nuestro club es el sentido de pertenencia”, “Mal el desayuno, las canchas horribles, la mesa de pool tristísima. La cena en la cárcel es más digna. Están destruyendo san Lorenzo”. Además, el video trascendió a X, antes Twitter, donde generó una catarata de comentarios y memes.