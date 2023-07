Un jugador de la Primera C denunció que quisieron comprarlos para que pierdan: “Ofrecieron 1000 dólares”

Claudio Leguizamón, capitán de JJ Urquiza, club de la Primera C, realizó un posteo días atrás para comentar cómo intentaron comprar a algunos jugadores del club a cambio de que “vayan para atrás”.

“Recibimos un llamado de unos apostadores para perder, a lo cual el grupo responde con un NO rotundo. Mientras este plantel esté al frente le decimos que NO A LA CORRUPCIÓN”, decía parte del relato.

JJ Urquiza descendió a la C el año pasado. Foto: Instagram

Y agregaba: “A estos muchachos se les hace fácil arruinar a las personas, los hinchas, las instituciones. Ladrones de sueños, proyectos, anhelos. Nosotros, los laburantes del ascenso, vamos a seguir buscando nuestros sueños, por más apostadores y corruptos que se crucen en nuestros caminos”.

Luego del comunicado, Leguizamón fue entrevistado por el periodista Pablo Carrozza para su canal de YouTube. En ese marco, dio detalles de lo acontecido y explicó cuál es la bajada de línea para los más chicos.

Las consecuencias de la corrupción

JJ Urquiza descendió a Primera C el año pasado después de cuatro años de militar en Primera B. Para Leguizamón, mucho tuvo que ver “el mal manejo de los referentes” de ese entonces. El jugador considera que aquellos sí aceptaron “ir para atrás” por plata.

“Yo ahora soy referente y me manejo de otra manera. A ellos les ofrecieron plata por perder partidos, por laterales, por córners. JJ se va al descenso por esta cuestión. Y por culpa de algunos que transan, salen lastimados chicos, hinchas, dirigentes... Y esto no va, esas cosas tienen que dejar de existir”, explicó el futbolista.

Leguizamón indicó que en este tipo de situaciones no hay un arreglo con el plantel entero, son sólo algunos los que acceden. Contó que sabe de lo sucedido el año pasado a raíz de compartir actualmente equipo con algunos futbolistas que fueron testigos de lo que pasaba. “Hay chicos que me dicen que no estaban de acuerdo con que se hicieran esas movidas, pero cuando se enteraron ya era tarde”, contó.

Cuál es la bajada de línea hoy en JJ Urquiza

En la actualidad, en JJ hay tres capitanes y alrededor de siete referentes. La mayor parte del plantel se conforma por chicos de entre 18 y 22 años.

Leguizamón habla desde la experiencia y de lo vivido en el fútbol a sus 32 años. Asegura que él se daría cuenta si hay algo raro con alguno de sus compañeros. “Son 14 años en el deporte y viví bastante cosas. Te das cuenta. Hoy por hoy, y por lo que planteamos desde el principio, no pasa. Y cuando pudo pasar estos chicos vinieron y lo comentaron”, señaló.

El posteo de Leguizamón. Foto: Instagram

El capitán comentó cuáles fueron los ofrecimientos y hasta detalló en qué partido. “Llamaron y dijeron ‘va a haber un penal en el primer tiempo, vos dejate hacer el gol”. La respuesta fue ‘no’. Después llamaron y dijeron ‘va a haber tanta plata, tenés que hacer un penal’. La respuesta, otra vez, fue ‘no’. Fue contra Victoriano Arenas, que terminamos ganando 3 a 0. Quedó asentado que no hubo nada raro y que con JJ no se jode”, subrayó Leguizamón.

Y agregó: “Es algo que me puede jugar en contra: si sale mal soy yo, pero si sale bien somos muchos. Lo que nosotros queremos es que no ocurra más, esto no va. Es una corrupción muy grande, una mafia”.

“Yo también tengo miedo, pero doy la cara”

El jugador cuenta que, por lo general, para este tipo de maniobras contactan a los más grandes, pero que en este caso fueron por los más chicos. “No les salió bien porque ya les habíamos dicho que nos avisen si pasaba”, indicó.

Leguizamón destacó el apoyo el sindicato como del club, cuyo abogado tomará cartas en el asunto. También dijo haber recibido el respaldo de algunos colegas, pero no de todos. “Hay mucho miedo, priorizan cuidar lo suyo y no está mal. Yo también tengo miedo, pero este soy yo, doy la cara”, afirmó.

Y comentó: “Les ofrecieron 1000 dólares. Estamos hablando de chicos que ganan 75 mil pesos al mes, pero que entendieron el mensaje de entrada. Pueden ganar plata rápido, pero la riqueza que te da a la larga el fútbol es mucho más que eso”.

En cuanto a qué le dijo a su familia luego de que se animara a hacer público lo sucedido, señaló: “Que se queden tranquilos, que estoy seguro de lo que hago. Está bueno un poco de revolución, siempre donde uno vaya hay que hacer ruido, pero ruido del bueno”.