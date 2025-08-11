Sufre Scaloni: un campeón del mundo con la Selección Argentina podría perderse el Mundial 2026

Falta cada vez menos para la Copa del Mundo 2026 y los jugadores entran en la etapa en la cual una lesión grave los puede dejar afuera. Lamentablemente, el pasado sábado le tocó a Germán Pezzella, defensor central de River y campeón en Qatar 2022, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Piensa Scaloni: ¿cuánto tiempo de recuperación tiene Pezzella?

En una jugada por la banda izquierda del ataque de Independiente, el defensor central fue a un duelo con Walter Mazzanti y la rodilla se le trabó. Perdió la estabilidad y rápidamente algo se notaba que estaba mal. El jugador de River estalló en llanto en plena cancha y en el banco de suplentes fue consolado por sus compañeros. Luego del partido se confirmó el parte médico y tendrá una larga recuperación.

PEZZELLA LESIONADO EN RIVER ❌ El defensor quedó muy dolorido tras una disputa con Mazzantti



El tiempo de inactividad dependerá mucho de su forma de evolucionar. Lo cierto es que antiguamente se decía que los jugadores que sufrían esta lesión estaban seis meses sin jugador, pero ahora el tiempo de recuperación es más largo, para que vuelvan en óptimas condiciones. Es decir, Germán Pezzella podría ser baja entre 7 y 9 meses, lo que le comprometería su participación en el Mundial 2026 por la inactividad con la que podría llegar.

A Germán Pezzella le convirtieron el penal que abrió la goleada de Argentina contra Estonia. (@Argentina)

Cómo era la situación de Pezzella en la Selección Argentina

Si bien en el último tiempo perdió lugar en el plantel y estuvo ausente en algunas convocatorias, Pezzella peleaba por un lugar entre los futbolistas que defienden la celeste y blanca en cada fecha FIFA.

De hecho, fue parte de los cuatro logros que consiguió la Albiceleste en el último tiempo: Copa América 2020 y 2024, Mundial y Finalissima 2022.