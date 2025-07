Sonríe Scaloni: la sede candidata para recibir la Finalissima 2026 entre la Selección Argentina y España

Hace pocos días trascendió que la Selección Argentina y España encontraron la fecha para disputar la Finalissima, el encuentro que enfrenta al campeón de América y al de Europa. Sería en la última semana de marzo en 2026. Ahora, falta confirmar la sede, pero hay un histórico estadio que tendría chances.

De todas maneras, si los españoles no logran clasificar directamente al Mundial 2026, la Finalissima corre riesgo de jugarse porque el calendario los obligaría a disputar más partidos.

En qué sede se podría jugar la Finalissima

Según difundieron los periodistas Gonzalo Ronchi y Federico Buysan, Uruguay se postula como sede para la Finalissima 2026 entre Argentina y España. La idea sería que se dispute en el Estadio Centenario y que sea el último partido que se dispute ahí, antes de su remodelación de cara al Mundial 2030.

El Centenario se ubica en el Barrio Parque Batlle de Montevideo, Uruguay (Foto: Captura Wikipedia).

Esto, para los dirigidos por Lionel Scaloni, significaría una buena noticia, ya que es cerca, la cancha trae buenos recuerdos cercanos y el poco viaje le daría más descanso a los jugadores. Además, seguramente se acercarían miles de fanáticos albicelestes.

La última Finalissima, disputada por Argentina e Italia, se disputó en Wembley, Inglaterra, que también es una opción para esta edición.

Lionel Messi levanta la copa en el campo de juego de Wembley después de golear 3-0 a Italia en la Finalissima. (AP)

Otros países candidatos para recibir el partido son Qatar y Arabia Saudita.

Qué expresaron los entrenadores sobre la Finalissima

“Con Argentina tenemos pendiente disputar la llamada Finalissima que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América, pero aún no hay fecha. Disputar ese partido también nos hace una especial ilusión”, expresó el entrenador de España, Luis de la Fuente, meses atrás.

El entrenador argentino, que fue alumno del estratega español en la escuela de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, en su momento no se mostró muy optimista de que se juegue el encuentro: “En principio no sé si se va a jugar. El año que viene seguramente sea difícil por lo que me han comentado a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene clasificación al Mundial hasta noviembre. No lo veo factible el año que viene”.